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"Гонконг всё": Политтехнолог расшифровал кардинальное решение Трампа о санкциях

15 июля 2020, 12:00  •  20 • Политика
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая, а также лишил Гонконг особых привилегий. Политтехнолог Марат Баширов расшифровал столь кардинальное решение американского лидера, отметив, что "Гонконг всё, больше не существует".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, по которому против Китая вводятся санкции из-за ситуации в Гонконге. Кроме того, американский лидер подписал и исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США в отношении Гонконга.
То есть теперь у последнего не будет "никаких особых привилегий, никакого особого экономического режима и никакого экспорта чувствительных технологий", поясняет политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик". Он же отметил, что отношение к Гонконгу у Штатов теперь будет, как к материковому Китаю.
"Гонконг, каким мы его знали последние десять лет, - всё, больше не существует", - расшифровал столь кардинальное решение Трампа политический эксперт.
Тем временам в Китае пообещали ввести против Америки ответные жёсткие санкции. Они коснутся как некоторых граждан США, так и организаций. Информацию об ответных мерах сообщил МИД КНР, подчеркнув, что рестрикции против США - мера вынужденная, "ради защиты собственных национальных интересов".
Китайские дипломаты подчеркнули, что в данном случае Вашингтон противоречит базовым принципам международного права, подчеркнув, что речь идёт о "грубом вмешательстве в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая".

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