"Гонконг всё": Политтехнолог расшифровал кардинальное решение Трампа о санкциях

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, по которому против Китая вводятся санкции из-за ситуации в Гонконге. Кроме того, американский лидер подписал и исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США в отношении Гонконга.

То есть теперь у последнего не будет "никаких особых привилегий, никакого особого экономического режима и никакого экспорта чувствительных технологий", поясняет политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик". Он же отметил, что отношение к Гонконгу у Штатов теперь будет, как к материковому Китаю.

"Гонконг, каким мы его знали последние десять лет, - всё, больше не существует", - расшифровал столь кардинальное решение Трампа политический эксперт.

Тем временам в Китае пообещали ввести против Америки ответные жёсткие санкции. Они коснутся как некоторых граждан США, так и организаций. Информацию об ответных мерах сообщил МИД КНР, подчеркнув, что рестрикции против США - мера вынужденная, "ради защиты собственных национальных интересов".

Китайские дипломаты подчеркнули, что в данном случае Вашингтон противоречит базовым принципам международного права, подчеркнув, что речь идёт о "грубом вмешательстве в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая".