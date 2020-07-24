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"Гонка вооружений между КНР, РФ и США": Белый дом раскрыл, чего опасается Трамп

24 июля 2020, 01:05  •  1 • Политика
На прямой связи. Путин и Трамп поговорили по телефону. Трамп заявил Путину, что надеется избежать "дорогостоящей гонки вооружений" между КНР, РФ и США.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Подробностями беседы мировых лидеров поделились в пресс-службе Белого дома.
Сообщается, что одной из затронутых в разговоре тем стала проблема гонки вооружений между странами. Американский президент заявил во время переговоров, что надеется избежать "дорогостоящей гонки вооружений между КНР, РФ и США", гласит сообщение белого дома.
Напомним, что Трамп уже не раз открыто намекал, что хотел бы включить в договорённости между Россией и США набирающий военную мощь Китай. Однако в Поднебесной не спешат принимать такое предложение, особенно на фоне американо-китайской торговой войны.

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