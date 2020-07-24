"Гонка вооружений между КНР, РФ и США": Белый дом раскрыл, чего опасается Трамп

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Подробностями беседы мировых лидеров поделились в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что одной из затронутых в разговоре тем стала проблема гонки вооружений между странами. Американский президент заявил во время переговоров, что надеется избежать "дорогостоящей гонки вооружений между КНР, РФ и США", гласит сообщение белого дома.

Напомним, что Трамп уже не раз открыто намекал, что хотел бы включить в договорённости между Россией и США набирающий военную мощь Китай. Однако в Поднебесной не спешат принимать такое предложение, особенно на фоне американо-китайской торговой войны.