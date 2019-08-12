"Гонит перед собой детей": Блогер пристыдил Порошенко за явку на допрос с дочерьми и сыном

В понедельник бывший глава Незалежной Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Вместе с ним пришли его дети - сын Михаил, а также дочери Саша и Женя. Проводив отца, они остались с плакатами в толпе сторонников политика.

Пользователи социальных сетей шутят, что кроссовки Порошенко-младшего выглядят слишком уж "демократично". В то же время блогер Макс Бужанский считает, что Порошенко опустился на "абсолютнейшее дно", прикрывшись своими же детьми.

"Когда человек знает, что он прав, он просто идёт на допрос и даёт показания. Когда речь идёт о Порошенко, он гонит перед собой детей. Собственных, до чужих ему уже не дотянуться", - написал в своём Telegram-канале Бужанский, отметив, что такое поведение - явный признак отсутствия каких-либо других аргументов.

"Но, вместе с тем, и абсолютнейшее дно, до которого ещё никто в нашей стране не опускался", - добавил Бужанский.

Примечательно, что сам Порошенко позднее заявил, что своих детей на митинге не видел.