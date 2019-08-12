Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выезд «Спартака» на Кавказ закончился скандалом
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
Представитель миссии ОБСЕ в Донбассе попал в базу «Миротворца»
Депутаты группы риска: Кого из политиков недосчитаются в Госдуме в 2021-м - исто...
Главная / Политика

"Гонит перед собой детей": Блогер пристыдил Порошенко за явку на допрос с дочерьми и сыном

12 августа 2019, 19:39  •  18 • Политика
Украинский блогер Макс Бужанский объяснил, почему бывший президент Незалежной Пётр Порошенко пришёл на допрос в Бюро расследований в сопровождении детей. По мнению блогера, это очевидный признак отсутствия "любых других аргументов" и "абсолютнейшее дно".
В понедельник бывший глава Незалежной Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Вместе с ним пришли его дети - сын Михаил, а также дочери Саша и Женя. Проводив отца, они остались с плакатами в толпе сторонников политика.
Пользователи социальных сетей шутят, что кроссовки Порошенко-младшего выглядят слишком уж "демократично". В то же время блогер Макс Бужанский считает, что Порошенко опустился на "абсолютнейшее дно", прикрывшись своими же детьми.
"Когда человек знает, что он прав, он просто идёт на допрос и даёт показания. Когда речь идёт о Порошенко, он гонит перед собой детей. Собственных, до чужих ему уже не дотянуться", - написал в своём Telegram-канале Бужанский, отметив, что такое поведение - явный признак отсутствия каких-либо других аргументов.
"Но, вместе с тем, и абсолютнейшее дно, до которого ещё никто в нашей стране не опускался", - добавил Бужанский.
Примечательно, что сам Порошенко позднее заявил, что своих детей на митинге не видел.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
12 августа 2019, 16:24
Борис, ты не прав: Королева предупредила, что выгонит нового премьера
12 августа 2019, 16:24
Выезд «Спартака» на Кавказ закончился скандалом
12 августа 2019, 06:39
Коррекция генома обязательна? В России планируется выращивать отредактированные растения
12 августа 2019, 13:09
Су-35 или Су-57: Турции есть чем заменить американские истребители F-35
12 августа 2019, 19:39
"В панике бежал, бросив погибшего товарища": ВСУ оставили гнить тело украинского офицера в "серой зоне"
12 августа 2019, 19:39
Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2019, 00:09
Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду
12 августа 2019, 09:54
В Европе готовят инструкции, как отличать жителей Донбасса от российских граждан - ис...
12 августа 2019, 00:09
Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истери...
12 августа 2019, 06:39
"Ошибка" государства может каждого лишить квартиры - Пронько
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
10 августа 2019, 02:39
Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном долге
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков России
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.