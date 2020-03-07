"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Такой "ультиматум" президенту России Владимиру Путину предъявил глава Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому изданию The Guardian.

Слова украинского лидера вызвали смех пользователей соцсетей. Зеленскому тут же припомнили ряд его номеров, когда тот ещё был обычным комиком и шоуменом. Также пользователи отмечают, что с такими ультиматумами долго украинский президент может и не протянуть.

Анекдот дня! Вот этот, который голый, маленький и слева, предъявил сегодня ультиматум Путину, - пишет в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева под фото одного из сценических номеров Зеленского. А король-то голый, - отмечает @DaniilQ10nik. Есть подозрение, что он закончит даже не в Ростове, - делает мрачный прогноз @LordDumplings. Чет, мне подсказывает, что в момент, когда нашему президенту доложили об ультиматуме Зели, Владимир Владимирович честно боролся с приступом смеха, - комментирует @Soy3yo3.

Напомним, что завершение конфликта в Донбассе было одним из предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского. Осенью 2019 года он резко активизировал работу в этом направлении, однако, натолкнувшись на сопротивление украинских националистов, быстро сдал назад.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva