Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-40...
Даже суток не прошло: Перемирие в Идлибе уже на грани срыва
Главная / Политика

"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"

07 марта 2020, 23:35  •  73 • Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе. В соцсетях оценили "ультиматум" президента Украины Путину. "Вот этот, который голый, маленький и слева, предъявил сегодня ультиматум", - смеются пользователи.
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Такой "ультиматум" президенту России Владимиру Путину предъявил глава Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому изданию The Guardian.
Слова украинского лидера вызвали смех пользователей соцсетей. Зеленскому тут же припомнили ряд его номеров, когда тот ещё был обычным комиком и шоуменом. Также пользователи отмечают, что с такими ультиматумами долго украинский президент может и не протянуть.
Анекдот дня! Вот этот, который голый, маленький и слева, предъявил сегодня ультиматум Путину, - пишет в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева под фото одного из сценических номеров Зеленского.
А король-то голый, - отмечает @DaniilQ10nik.
Есть подозрение, что он закончит даже не в Ростове, - делает мрачный прогноз @LordDumplings.
Чет, мне подсказывает, что в момент, когда нашему президенту доложили об ультиматуме Зели, Владимир Владимирович честно боролся с приступом смеха, - комментирует @Soy3yo3.
Напомним, что завершение конфликта в Донбассе было одним из предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского. Осенью 2019 года он резко активизировал работу в этом направлении, однако, натолкнувшись на сопротивление украинских националистов, быстро сдал назад.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
07 марта 2020, 04:35
Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье
07 марта 2020, 08:35
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
07 марта 2020, 00:35
"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость для чиновников
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренер...
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё рав...
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию пр...
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2020, 10:35
Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
01 марта 2020, 07:39
Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
01 марта 2020, 11:56
«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.