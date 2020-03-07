|
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
07 марта 2020, 23:35 • 73 • Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе. В соцсетях оценили "ультиматум" президента Украины Путину. "Вот этот, который голый, маленький и слева, предъявил сегодня ультиматум", - смеются пользователи.
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Такой "ультиматум" президенту России Владимиру Путину предъявил глава Украины Владимир Зеленский во время интервью британскому изданию The Guardian.
Слова украинского лидера вызвали смех пользователей соцсетей. Зеленскому тут же припомнили ряд его номеров, когда тот ещё был обычным комиком и шоуменом. Также пользователи отмечают, что с такими ультиматумами долго украинский президент может и не протянуть.
Напомним, что завершение конфликта в Донбассе было одним из предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского. Осенью 2019 года он резко активизировал работу в этом направлении, однако, натолкнувшись на сопротивление украинских националистов, быстро сдал назад.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 марта 2020, 10:35
|
07 марта 2020, 02:35
|
01 марта 2020, 07:39
|
03 марта 2020, 22:35
|
01 марта 2020, 11:56
|
03 марта 2020, 00:35
|
04 марта 2020, 20:35