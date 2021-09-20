"Голубую направленность" ощутили все": Постыдный факт об ЛДПР всплыл спустя десятилетия

Политолог Пётр Коломец поделился воспоминаниями о начале деятельности фракции ЛДПР в Госдуме. Он рассказал о крайне некрасивой и постыдной истории, которая показала "голубую направленность" соратников Жириновского во всей красе.

По предварительным подсчётам, партия ЛДПР набрала на выборах в Госдуму около 7,5% голосов. Если вспомнить результаты партии на выборах в 90-х и нулевых, этот показатель можно назвать провалом. По мнению политолога Петра Коломца, у этой партии будущего как такового нет.

"Сейчас лидер постарел, партия стала либеральной, слово это травмирует ухо потенциального избирателя, - прокомментировал произошедшее в беседе с Царьградом эксперт, - потому что либерализм нынешний в России чаще всего именно связывается с понятием такого европейского либерализма, который и привёл вот к нынешнему положению в Европе".

Что касается победы Дегтярёва в Хабаровском крае, то этот политик, вероятнее всего, ненадолго задержится в ЛДПР, считает наш собеседник. "Он же тоже молодой, рьяный. Он должен нос по ветру держать. Если ему понравилось это кресло, он должен соображать, что же выгодней, а не там принципиально важно, там в плане идеологическом".

Хотя я считаю эту идеологию элдэпээровскую ущербной. Там много моментов, почему я, притом что знал близко всё семейство этих Жириновских, так и не проникся их идеями, они меня не коснулись, не тронули. Потому что патриотизм там такой напускной. Как на Новый год на ёлке есть иголки, а как только Новый год прошёл, предвыборная кампания и выборы, и все иголки обвалились,

- высказался Пётр Коломец.

Он вспомнил об одной постыдной и некрасивой истории, в которую оказались впутаны члены этой партии:

Когда я побывал в Госдуме, ну и во фракции посидел, и рядом около неё походил, я встречал людей, которые вот эту вот "голубую направленность", они её ощутили на себе. То есть там женщина, допустим, говорила о своем сыне, пострадавшем от… ну, члена ЛДПР.

"Я говорю, люди-то тоже не без глаз и не без ушей. Слышат и понимают, что всё это на протяжении многих лет было", - подытожил политолог.