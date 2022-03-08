"Голубой гигант" уходит из России. Корпорация IBM сделала ожидаемое заявление

Корпорация IT-технологий IBM, которую называют "голубым гигантом", решила приостановить коммерческую деятельность в России из-за спецоперации на Украине.

Корпорация IBM объявила о полном приостановке бизнеса в России. Об этом говорится на официальном сайте американской компании.

Сообщение главы IBM Арвинда Кришны опубликовали вечером 7 марта. Топ-менеджер корпорации объяснил, что приостановка коммерческой деятельности связана со спецоперацией России на Украине. Он добавил, что IBM будет помогать сотрудникам, которые вынуждены уезжать из Незалежной.

Действия руководства корпорации были ожидаемы — IBM пополнила список западных компаний, которые решили свернуть бизнес в России. Но это не значит, что коммерсанты решили полностью разорвать отношения. Речь идет лишь о "приостановке" продаж.

IBM — один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения. Компанию называют Big Blue, что переводится как "голубой гигант". Такое неофициальное название появилось из-за того, что в 50-х годах прошлого века корпорация производила серверы огромного размера, выкрашенные в голубой цвет. Плюс у сотрудников IBM раньше был строгий дресс-код — большинство работников должны были носить голубые рубашки.