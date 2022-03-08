Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Главная / Политика

"Голубой гигант" уходит из России. Корпорация IBM сделала ожидаемое заявление

08 марта 2022, 05:30  •  68 • Политика
Корпорация IT-технологий IBM, которую называют "голубым гигантом", решила приостановить коммерческую деятельность в России из-за спецоперации на Украине.
Корпорация IBM объявила о полном приостановке бизнеса в России. Об этом говорится на официальном сайте американской компании.
Сообщение главы IBM Арвинда Кришны опубликовали вечером 7 марта. Топ-менеджер корпорации объяснил, что приостановка коммерческой деятельности связана со спецоперацией России на Украине. Он добавил, что IBM будет помогать сотрудникам, которые вынуждены уезжать из Незалежной.
Действия руководства корпорации были ожидаемы — IBM пополнила список западных компаний, которые решили свернуть бизнес в России. Но это не значит, что коммерсанты решили полностью разорвать отношения. Речь идет лишь о "приостановке" продаж.
IBM — один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения. Компанию называют Big Blue, что переводится как "голубой гигант". Такое неофициальное название появилось из-за того, что в 50-х годах прошлого века корпорация производила серверы огромного размера, выкрашенные в голубой цвет. Плюс у сотрудников IBM раньше был строгий дресс-код — большинство работников должны были носить голубые рубашки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


68
Источник
Похожие новости
07 марта 2022, 23:40
Ждём больших событий: Киев и Запад на переговорах сыграли на руку Путину
07 марта 2022, 19:35
Захарова разоблачила ложь ОБСЕ: "Функционеры убивают организацию"
07 марта 2022, 23:40
Украина расколола ЕС всего одной просьбой
07 марта 2022, 23:40
С АЭС не вышло, взялись за ГТС? Новак предупредил о подготовке Украиной газовой провокации
07 марта 2022, 23:40
Макрон потребовал уважения к России и её народу. Воевать отказался тоже
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2022, 23:40
Ждём больших событий: Киев и Запад на переговорах сыграли на руку Путину
07 марта 2022, 23:40
Спецоперация закончится, а позорные фейки Украины останутся (Анна Сочина)
07 марта 2022, 23:40
С АЭС не вышло, взялись за ГТС? Новак предупредил о подготовке Украиной газовой прово...
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 00:45
«Господство в воздухе»: чем уникален российский многофункциональный истребитель Су-35
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
05 марта 2022, 19:45
Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
01 марта 2022, 09:10
США готовятся послать на Украину особый "десант": Русских предупредили об угрозе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.