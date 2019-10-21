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"Головы нет - только черепная коробка": Путин раз и навсегда ответил бежавшему из России экс-министру, призывающему давить на Москву

21 октября 2019, 19:54  •  214 • Политика
Президент Владимир Путин раз и навсегда ответил бежавшему из России экс-министру, призывающему давить на Москву. Андрей Козырев призывал в эфире CNN сильнее давить на Москву. На все его подобные заявления Путин сказал: "Головы нет - только черепная коробка".
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев в эфире CNN призывал давить на Москву жёстче, отмечая, что сейчас США этого не делают... Козырев уже давно живёт в Майами, и, вероятно, американская сторона стала ему ближе. По крайней мере, такой вывод можно сделать, выслушивая его тезисы.
Надо сказать, что министерские годы Козырева эксперты наверняка не смогут назвать успешными. При нём, например, из Германии на сложных, если не сказать проигрышных, условиях выводили наших военных. Откровенно была сдана Югославия. Более того, говорили, что он уговаривал Бориса Ельцина отдать Курилы. Впрочем, есть свидетельства, что Ельцин и сам был не против подобной перспективы. А теперь бывший министр хочет нового давления на Россию.
Журналист Юлия Витязева напомнила о сказанном как-то касаемо реплик Козырева президентом России Владимиром Путиным. "Именно от этой формулировки и нужно отталкиваться, читая бредни беглого министра", - говорит Витязева. А Путин сказал следующее.
- Я вспомнил разговор Андрея Козырева с президентом Никсоном, - говорил Путину один из собеседников. - О том, что у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы. Никсон тогда покачал головой.
- Это говорит о том, что у Никсона есть голова, - тут же отметил Путин. - А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы, как таковой, нет.
Вопрос по следам сказанного Козыревым задала и адвокат Виолетта Волкова.
"То есть дипломат, обладающий секретами высшего уровня, свободно даёт рекомендации против своей страны?"
Фото: twitter.com/Vityzeva.

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