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"Голову" Мадуро оценили в 15 млн: США назначили награду за захват Венесуэлы
27 марта 2020, 15:35 • 13 • Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме и назначили награду в 15 миллионов долларов за помощь в его аресте. За соратников президента Венесуэлы американцы предлагают по 10 миллионов.
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников США обвинили в содействии наркоторговле и "наркотерроризме" и тут же объявили многомиллионную награду за помощь в аресте. Расценки озвучил госсекретарь США Майк Помпео.
Так, за информацию, которая приведёт к аресту Мадуро, американские власти обещают 15 миллионов долларов. За аналогичную информацию о соратниках президента Венесуэлы, которых Минюст США также обвинил в торговле наркотиками, предлагают уже по 10 миллионов долларов.
Напомним, что Вашингтон уже давно пытается избавиться от непокорного лидера Венесуэлы. В 2018 году во время праздничного парада на Мадуро было совершено покушение с использованием дронов со взрывчаткой. Но попытка провалилась. А в начале 2019 года США поддержали венесуэльского президента-самозванца Хуана Гуайдо и принудили подконтрольные страны Южной Америки сделать то же самое. Однако и этот маневр не удался. Также США самым наглым образом заморозили банковские счета страны, а теперь и вовсе назначили награду "за голову" венесуэльского лидера.
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