"Голову" Мадуро оценили в 15 млн: США назначили награду за захват Венесуэлы

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников США обвинили в содействии наркоторговле и "наркотерроризме" и тут же объявили многомиллионную награду за помощь в аресте. Расценки озвучил госсекретарь США Майк Помпео.

Так, за информацию, которая приведёт к аресту Мадуро, американские власти обещают 15 миллионов долларов. За аналогичную информацию о соратниках президента Венесуэлы, которых Минюст США также обвинил в торговле наркотиками, предлагают уже по 10 миллионов долларов.

Народ Венесуэлы заслуживает прозрачного, ответственного, представительного правительства, - гласит заявление Помпео, опубликованное на сайте Госдепа США.

Напомним, что Вашингтон уже давно пытается избавиться от непокорного лидера Венесуэлы. В 2018 году во время праздничного парада на Мадуро было совершено покушение с использованием дронов со взрывчаткой. Но попытка провалилась. А в начале 2019 года США поддержали венесуэльского президента-самозванца Хуана Гуайдо и принудили подконтрольные страны Южной Америки сделать то же самое. Однако и этот маневр не удался. Также США самым наглым образом заморозили банковские счета страны, а теперь и вовсе назначили награду "за голову" венесуэльского лидера.