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"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
05 июля 2021, 03:15 • 89 • Политика
Силам НАТО не следует рассчитывать на быструю и убедительную победу при столкновении с русскими в Чёрном море. Скорее следует говорить о "головной боли" в виде ракет "Циркон", которые сведут на нет усилия.
В распоряжении русских военных есть средства для проведения эффективной кампании против сил НАТО в Чёрном море, уверены аналитики The National Interest. Американские авторы напоминают, что в последние дни именно в Чёрном море растёт напряжение на фоне учений альянса Sea Breeze. Более того, инцидент с участием британского эсминца HMS Defender и реакцией русских показал, что ситуация в какой-то момент может стать чрезвычайно острой.
Как известно, русские открыли предупредительный огонь в направлении эсминца после того, как британские моряки оказались в наших территориальных водах и не реагировали на приказы оппонентов. В переводе материала американских аналитиков авторы "ПолитРоссии" отмечают, что русские военные наращивали свои возможности в Черноморском регионе не один год. Поэтому НАТО следует знать: России есть чем ответить на провокации.
Например, "головной болью" альянса могут стать и уже стали гиперзвуковые ракеты "Циркон" - новейшее тактическое оружие России. Ракеты сводят на нет усилия западных авианосных ударных групп бить вглубь России.
Кроме того, отмечено, что "силы НАТО не могут рассчитывать на широкую поддержку в регионе", что ещё больше осложняет ситуацию. В завершение аналитики делают вывод, что в Чёрном море нет даже намёка на "быструю и убедительную победу НАТО".
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