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"Головная боль США": "Искандер" стал ещё более опасным

02 июня 2021, 17:50  •  93 • Политика
Русский ракетный комплекс "Искандер", который и так является "головной болью для США", теперь стал ещё опаснее.
Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя статью "Известий" о создании новых снарядов для "Искандера". Эти снаряды выполнены по технологии "стелс" и могут оставаться незамеченными для радаров, что в разы повышает эффективность ракетного комплекса.
Кнутов напомнил, что предшественником "Искандера" был комплекс "Ока". Несмотря на то что он не попадал под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, последний советский лидер Михаил Горбачёв распорядился списать оружие в качестве жеста доброй воли американцам. Теперь на смену "Оке" пришёл "Искандер".
Новая ракета, видимо, сделана с заделом на возможное противодействие в противоракетной борьбе вероятного противника. Нас пытаются догнать, но не получается. Подобного комплекса у натовцев нет, - рассказал военный эксперт "Народным новостям".
Кнутов отметил, что российские комплексы уже превосходят лучшие американские и израильские аналоги. А если новая ракета будет гиперзвуковой, тогда она точно станет недосягаемой для ПРО противника.

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