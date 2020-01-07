"Голова Трампа не стоит даже подошвы Сулеймани": В Ливане в память об иранском генерале назвали, что станет местью для США

В Иране, Ливане, Ираке прошли поминальные церемонии в память об убитых в результате удара США главе спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, заместителе командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисе и 8 его соратниках.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" сайед Хасан Насрулла выступил на специальной церемонии в столичном пригороде Ливана Дахии. Он отметил, что голову Трампа нельзя сравнивать даже с подошвой военачальника Сулеймани. Насрулла подчеркнул, что справедливой местью станет изгнание американцев из региона.

В Тегеране верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в понедельник утром совершил намаз на похоронах генерала Сулеймани в Тегеранском университете.

Собравшиеся местные жители после намаза скандировали лозунги "Долой США".

По информации местных СМИ, народ требует жёстких ответных мер, антиамериканские акции ожидаются и в других городах в память об убитом генерале.

Ранее Пентагон подтвердил, что 3 января США провели операцию против Сулеймани в Багдаде.