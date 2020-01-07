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"Голова Трампа не стоит даже подошвы Сулеймани": В Ливане в память об иранском генерале назвали, что станет местью для США

07 января 2020, 03:09  •  98 • В мире
В странах ближневосточного региона проходят поминальные службы и митинги в память об убитых в результате удара США иранском генерале Касеме Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисе. В память о погибших генеральный секретарь "Хизбаллы" сайед Хасан Насрулла заявил, что голова Трампа по ценности не стоит даже подошвы Сулеймани. По его словам, справедливой местью за это убийство станет изгнание американцев из региона.
В Иране, Ливане, Ираке прошли поминальные церемонии в память об убитых в результате удара США главе спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, заместителе командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисе и 8 его соратниках.
Генеральный секретарь "Хизбаллы" сайед Хасан Насрулла выступил на специальной церемонии в столичном пригороде Ливана Дахии. Он отметил, что голову Трампа нельзя сравнивать даже с подошвой военачальника Сулеймани. Насрулла подчеркнул, что справедливой местью станет изгнание американцев из региона.
В Тегеране верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в понедельник утром совершил намаз на похоронах генерала Сулеймани в Тегеранском университете.
Собравшиеся местные жители после намаза скандировали лозунги "Долой США".
По информации местных СМИ, народ требует жёстких ответных мер, антиамериканские акции ожидаются и в других городах в память об убитом генерале.
Ранее Пентагон подтвердил, что 3 января США провели операцию против Сулеймани в Багдаде.

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