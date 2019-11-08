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"Голова, лапы, хвост... записывайте!": Лидер Туркмении о том, как должен выглядеть памятник алабаю

08 ноября 2019, 03:09  •  95 • В мире
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал подробные инструкции подчиненным, как должен выглядеть 15-метровый памятник алабаю в столице. Лидер страны уточнил, что у собаки на монументе должны быть голова, четыре лапы и обязательно хвост. В Сеть выложили забавное видео, как чиновники с серьезным видом записывают указания президента.
Забавный ролик появился в телеграм-канале "Пул № 3". На кадрах - выезд президента Туркмении и его подчиненных на место, где вскоре появится памятник алабаю. Гурбангулы Бердымухамедов подробно рассказывает чиновникам, как должен выглядеть памятник легендарной породе. Подчиненные сосредоточенно выслушали инструкции и записали все указания в блокноты.
"Голова, четыре лапы и обязательно хвост! Записывайте, записывайте!" - подписали видео в телеграм-канале.
Памятник алабаю в столице Туркмении решили установить в конце 2017 года. Президент страны говорил, что уникальная порода собак считается национальным достоянием туркменского народа. Сторожевые собаки во всем помогают хозяевам и воспринимаются как полноправные члены семьи. О популярности породы в Туркмении говорит и то, что президент преподнес пятнистого щенка алабая премьер-министру России Дмитрию Медведеву в мае 2019 года.

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