"Голова, лапы, хвост... записывайте!": Лидер Туркмении о том, как должен выглядеть памятник алабаю

Забавный ролик появился в телеграм-канале "Пул № 3". На кадрах - выезд президента Туркмении и его подчиненных на место, где вскоре появится памятник алабаю. Гурбангулы Бердымухамедов подробно рассказывает чиновникам, как должен выглядеть памятник легендарной породе. Подчиненные сосредоточенно выслушали инструкции и записали все указания в блокноты.

"Голова, четыре лапы и обязательно хвост! Записывайте, записывайте!" - подписали видео в телеграм-канале.

Памятник алабаю в столице Туркмении решили установить в конце 2017 года. Президент страны говорил, что уникальная порода собак считается национальным достоянием туркменского народа. Сторожевые собаки во всем помогают хозяевам и воспринимаются как полноправные члены семьи. О популярности породы в Туркмении говорит и то, что президент преподнес пятнистого щенка алабая премьер-министру России Дмитрию Медведеву в мае 2019 года.