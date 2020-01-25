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"Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!": Три стадии американской демократии в Ираке
25 января 2020, 03:39 • 138 • Политика
Жители Багдада протестуют против американского присутствия в Ираке, а пользователи соцсетей создают мемы об американской демократии по-иракски. "США Ираку: "Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!" - гласит один из них.
В Багдаде проходит массовая акция против американского военного присутствия на территории Ирака. Демонстрация организована по призыву лидера парламентского блока "Саирун" и шиитского проповедника Муктады ас-Садра. Он сообщил, что будут использованы все мирные средства для того, чтобы республика избавилась от военных баз и представителей военных компаний США.
По этому поводу в интернете создали интересный мем, высмеивающий американскую демократию на примере трёх заголовков СМИ. Первый гласит: "Дж. Буш: Иракскую демократию ждёт успех". Второй: "Иракский парламент проголосовал за изгнание ВС США". А третий: "США Ираку: "Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!".
Фото: скриншот Telegram-канал Рыбарь
Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных войск и прекращение сотрудничества с силами возглавляемой Соединёнными Штатами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками. В свою очередь в Пентагоне заявили, что не намерены уходить с иракской территории, а Дональд Трамп требовал денежную компенсацию в случае отзыва американского военного контингента.
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