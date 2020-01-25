"Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!": Три стадии американской демократии в Ираке

В Багдаде проходит массовая акция против американского военного присутствия на территории Ирака. Демонстрация организована по призыву лидера парламентского блока "Саирун" и шиитского проповедника Муктады ас-Садра. Он сообщил, что будут использованы все мирные средства для того, чтобы республика избавилась от военных баз и представителей военных компаний США.

По этому поводу в интернете создали интересный мем, высмеивающий американскую демократию на примере трёх заголовков СМИ. Первый гласит: "Дж. Буш: Иракскую демократию ждёт успех". Второй: "Иракский парламент проголосовал за изгнание ВС США". А третий: "США Ираку: "Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!".

"Три стадии американской демократии по-иракски", - комментирует последовательность Telegram-канал "Рыбарь".

Фото: скриншот Telegram-канал Рыбарь

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных войск и прекращение сотрудничества с силами возглавляемой Соединёнными Штатами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками. В свою очередь в Пентагоне заявили, что не намерены уходить с иракской территории, а Дональд Трамп требовал денежную компенсацию в случае отзыва американского военного контингента.