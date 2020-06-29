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"Голос" заранее подготовил доклад о нарушениях ещё до голосования по Конституции

29 июня 2020, 16:00  •  8 • Политика
Российское движение "Голос" заранее подготовило доклад о нарушениях - ещё до проведения голосования по поправкам к Конституции.
Как сообщает Telegram-канал "Блок", итоговый доклад по проведению голосования уже готов. Сотрудники "Голоса" оставили в нём лишь место для статистики, которую им нужно сочинить. В документе уже есть сообщения о принуждении к голосованию.
Отметим, что накануне сотрудник "Голоса" Василий Вайсенберг уже устроил провокацию. Он проголосовал электронно, а затем попытался отдать свой голос повторно - уже на участке. Активист сообщил о нарушении, которое сам же и организовал. Теперь он должен дать объяснения полиции.
Скриншот: Telegram/Блок
Ранее сообщалось, что в Сеть утекла методичка для наблюдателей, составленная "Голосом". В ней советуется раздувать скандал по любому поводу. При этом, если нарушений нет, авторы методички рекомендуют их выдумать.
Лидеры движения требуют от наблюдателей формировать искусственные информационные поводы. Причём выдуманное нарушение, по словам авторов пособия, должно быть "максимально жёстким, однозначным, взрывающим информационную повестку".

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