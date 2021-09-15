"Голос"* проводит семинары, чтобы сорвать выборы в России: источники публикуют видео

Источники публикуют видео, где инструкторы "Голоса"* проводят семинары, чтобы сорвать выборы в России. При этом, организация признана иноагентом в нашей стране.

Движение "Голос"* накануне выборов проводит семинары вместе с БДИПЧ ОБСЕ. Работа идёт несмотря на то, что первые признаны иноагентами в России. Учат собравшихся организовывать провокации, чтобы в конечном счёте сорвать голосовании. Ещё одна задача - создать как можно больше поводов, которые помогут признать выборы нелегитимными.

Кадры с одного из таких семинаров публикуют в социальных сетях. Например, публикуют видео из Москвы. Здесь координаторы "Голоса"* объясняют, что нарушения и скандалы нужно инициировать самостоятельно. Таким образом, можно предположить, что на предстоящих выборах ожидается целый массив фейков. Можно сделать вывод: фальсификациям "Голос"* готовит своих людей заранее.

Выборы в России пройдет с 17 по 19 сентября. Трёхдневный формат выбран для обеспечения безопасности избирателей в условиях пандемии коронавируса.

*Движение "Голос" признано иностранным агентом в России.