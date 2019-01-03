"Голосовать на территории страны-агрессора опасно": Климкин объяснил закрытие избирательных участков в России

"Закрыли ради безопасности", - так объясняет глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин ликвидацию избирательных участков на территории России. Его очень беспокоит то, что граждане Украины, проживающие на территории "страны-агрессора", окажутся "под колпаком у ФСБ" и, видимо, как-то не так проголосуют.

Кроме того, украинцы, которые "решатся прийти" на избирательные участки, могут оказаться "под административным и пропагандистским давлением" и опять-таки проголосуют как-то не так, как надо Киеву.

Обо всех этих своих сомнениях Климкин рассказывает в колонке, написанной для издания "Украинская правда". В частности, переживает министр по поводу того, что "украинские власти не смогут гарантировать отсутствия в день выборов опасных провокаций". При этом, уверяет Климкин, те граждане Украины, которые "рискнут" прийти и проголосовать, могут стать "жертвами респрессий".

Да и вообще, "проведение выборов на территории страны-агрессора опасно для избирателей", уверяет глава украинского МИД. К тому же число граждан Украины, которые захотели бы проголосовать на выборах президента, крайне невелико. К примеру, на выборах 2014 года в списках значились почти пятьдесят тысяч человек, а отдать голоса за какого-нибудь кандидата решили всего 1134 избирателя.

Те украинцы, проживающие в России, которые все-таки хотят поучаствовать в выборах своего президента, могут вернуться для этого на Украину или обратиться в украинские посольства в Грузии, Финляндии и Казахстане.

Напомним, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. В Незалежной уже началась предвыборная кампания. И в первый же день украинский ЦИК сообщил о ликвидации пяти избирательных участков в России. Решение было обнародовано 31 декабря 2018 года.