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"Голосовали за Меркель назло Путину": В соцсетях подвели итоги глобального опроса доверия
11 февраля 2020, 05:09 • 73 • Политика
Путин обогнал Трампа в глобальном рейтинге доверия к мировым лидерам, а Меркель заняла первое место. "За фрау канцлерин голосовали исключительно назло Трампу и Путину", - комментирует итоги опроса журналистка и блогер Юлия Витязева.
Президент России Владимир Путин опередил главу США Дональда Трампа в глобальном опросе доверия. Однако самый высокий процент доверия оказался у канцлера Германии Ангелы Меркель, но этому нашлось интересное объяснение.
Речь идёт об опросе, проведённом в западном сегменте соцсетей. У пользователей спросили, кому из мировых лидеров они доверяют больше всего. На первом месте оказалась канцлер Германии Ангела Меркель с результатом в 46%. Второе место занял президент Франции Эммануэль Макрон, получив от пользователей 41% доверия.
Третье место досталось президенту России Владимиру Путину, который получил 33%. Глава США Дональд Трамп не попал в тройку лидеров и ему пришлось довольствоваться четвёртым местом и результатом в 29%.
Напомним, что недавно Трампа оправдали по всем пунктам импичмента и он сохранил свой пост главы государства. После этого он поблагодарил организаторов импичмента за рост своего рейтинга в преддверии выборов 2020 года.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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