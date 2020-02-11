"Голосовали за Меркель назло Путину": В соцсетях подвели итоги глобального опроса доверия

Президент России Владимир Путин опередил главу США Дональда Трампа в глобальном опросе доверия. Однако самый высокий процент доверия оказался у канцлера Германии Ангелы Меркель, но этому нашлось интересное объяснение.

Речь идёт об опросе, проведённом в западном сегменте соцсетей. У пользователей спросили, кому из мировых лидеров они доверяют больше всего. На первом месте оказалась канцлер Германии Ангела Меркель с результатом в 46%. Второе место занял президент Франции Эммануэль Макрон, получив от пользователей 41% доверия.

Третье место досталось президенту России Владимиру Путину, который получил 33%. Глава США Дональд Трамп не попал в тройку лидеров и ему пришлось довольствоваться четвёртым местом и результатом в 29%.

Самое любопытное в данном опросе - это высокие цифры Меркель. Но всё оказалось до смешного банальным: за фрау канцлерин голосовали исключительно назло Трампу и Путину, - комментирует в Twitter результаты опроса журналистка и блогер Юлия Витязева. Кто все эти люди, что доверяют Макрону? - интересуется @7realm7. Украинцы) А почему - не знаю, мб из-за частого упоминания его самим Зеленским в твиттере? - отвечает @Nelson176rus.

Напомним, что недавно Трампа оправдали по всем пунктам импичмента и он сохранил свой пост главы государства. После этого он поблагодарил организаторов импичмента за рост своего рейтинга в преддверии выборов 2020 года.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva