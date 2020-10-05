"Голосовали от балды": Костромскую уборщицу, выигравшую выборы, пришлось учить писать

Журналисты РБК решили узнать, как продвигается работа Марины Удгодской, уборщицы, недавно избранной на пост главы Повалихинского поселения Чухломского района, что в Костромской области. Напомним, выдвинуть свою кандидатуру её попросил действующий (теперь уже бывший) глава администрации, которому требовался номинальный конкурент. Однако за уборщицу жители отдали намного больше голосов.

Сама уборщица была шокирована своей победой и хотела поначалу отказаться от должности. Но затем её уговорили, пообещав всестороннюю помощь. В том числе помогать обещал и проигравший выборы Николай Локтев.

Сотрудники "аппарата" Локтева настроены не слишком оптимистично. Так, бухгалтер Ирина Сугодская призналась, что помогать новой главе, конечно, будут, но всему есть предел. "Писать-то в школе учат. Ей сейчас надо заявление в налоговую инспекцию на пяти листах отправлять. Что она будет делать?" - заявила она корреспондентам.

Бухгалтер считает, что Удгодскую подставили местные жители - мол, просто хотели похулиганить и "голосовали от балды".

Сама Марина Удгодская заметно нервничает на новом рабочем месте и то и дело по привычке возвращается к своим прежним обязанностям. Впрочем, на должность уборщицы теперь, скорее всего, будет объявлен конкурс, шутят в селе.