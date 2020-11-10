"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото

На портале "Голос Америки" вышла статья о том, что Украина с оптимизмом смотрит в будущее из-за возможной победы Джо Байдена на выборах президента США. Киев, как утверждает автор материала, надеется, что Байден улучшит взаимоотношения двух стран.

Однако примечательно не само содержание статьи, а иллюстрация к ней. Так, на фото запечатлён Джо Байден среди десятков портретов погибших военных - у мемориала "Героям Небесной сотни" в Киеве.

"У "Голоса Америки" сегодня игривое настроение. В принципе, это фото хорошо характеризует многолетнее партнёрство двух великих держав", - прокомментировал публикацию Telegram-канал "Орда".