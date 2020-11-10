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"Голос Америки" похоронил отношения Украины и США одним фото

10 ноября 2020, 17:55  •  275 • Политика
"Голос Америки" буквально похоронил отношения Украины и США одним фото, которым проиллюстрировал материал об "оптимизме Киева" относительно возможного президентства Байдена.
На портале "Голос Америки" вышла статья о том, что Украина с оптимизмом смотрит в будущее из-за возможной победы Джо Байдена на выборах президента США. Киев, как утверждает автор материала, надеется, что Байден улучшит взаимоотношения двух стран.
Однако примечательно не само содержание статьи, а иллюстрация к ней. Так, на фото запечатлён Джо Байден среди десятков портретов погибших военных - у мемориала "Героям Небесной сотни" в Киеве.
"У "Голоса Америки" сегодня игривое настроение. В принципе, это фото хорошо характеризует многолетнее партнёрство двух великих держав", - прокомментировал публикацию Telegram-канал "Орда".
Украина с оптимизмом смотрит в будущее партнерства с США https://t.co/fI7LQ1nc3o pic.twitter.com/BJJqrMfSUR
— Голос Америки (@GolosAmeriki) November 9, 2020

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