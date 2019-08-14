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"Голодовку прекратил": Директор ФБК Жданов объявил, что уехал, но пригрозил вернуться в Россию
14 августа 2019, 20:24 • 59 • Политика
Директор ФБК Иван Жданов после освобождения из СИЗО объявил в соцсетях, что куда-то уехал, но пригрозил вернуться в Россию. "Голодовку на данный момент я, естественно, прекратил", - скромно дописал он в завершение поста.
Ранее Жданова выпустили из СИЗО после отбывания им 15 суток административного ареста. И хотя он согласно постановлению суда должен был отбывать еще 10 суток (по второму правонарушению), мужчина пропал.
Объявился он в своем аккаунте в Facebook, где признался, что уехал (куда именно - не пояснил). "Сейчас я нахожусь в поездке и скоро обязательно вернусь, пусть срок ареста идёт. Проведу этот срок с большей пользой, в работе. Россию я, конечно, никогда не покину, не надейтесь", - написал он.
Что касается голодовки, то о ней он скромно упоминает в финале своего поста одним предложением. Мол, прекратил ее.
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