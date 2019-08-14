"Голодовку прекратил": Директор ФБК Жданов объявил, что уехал, но пригрозил вернуться в Россию

Ранее Жданова выпустили из СИЗО после отбывания им 15 суток административного ареста. И хотя он согласно постановлению суда должен был отбывать еще 10 суток (по второму правонарушению), мужчина пропал.

Объявился он в своем аккаунте в Facebook, где признался, что уехал (куда именно - не пояснил). "Сейчас я нахожусь в поездке и скоро обязательно вернусь, пусть срок ареста идёт. Проведу этот срок с большей пользой, в работе. Россию я, конечно, никогда не покину, не надейтесь", - написал он.

Что касается голодовки, то о ней он скромно упоминает в финале своего поста одним предложением. Мол, прекратил ее.