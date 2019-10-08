"Голодовку опять объяви": Подписчики Соболь подсказали ей способ избежать новых исков МВД

"Oтошла пoзавтракать - нoвость oб иске МВД на 18 млн рублей прoтив меня и кoллег за акции прoтеста. Отoшла поoбедать - нoвость об иске прoкуратуры за aкции 27.07 и 03.08 на 5 млн рублей", - жалуется Соболь.

Ранее стало известно, что московский главк МВД намерен взыскать с Алексея Навального и его сторонников около 18 млн рублей. В такую сумму ведомство оценило расходы на привлечение его сотрудников для охраны порядка на несанкционированных акциях, которые прошли 27 июля и 3 августа в Москве.

Рассматривать иски полиции будет Симоновский суд столицы. ГУ МВД по Москве подало иски к Навальному, бывшим кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову и другим оппозиционерам. Второй иск предъявлен персонально к Соболь и сотруднику ФБК Георгию Албурову.

"Ужинать не пойду", - пишет Соболь.

"Голодовку опять объяви, и исков не будет", - иронически советует подписчик. "Куда тебе ужинать, опять щеки накусаешь, как у хомячки", - поддерживает другой.

Скриншот: twitter.com/hamyklyn/status/1181585591936409600