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"Голодовку опять объяви": Подписчики Соболь подсказали ей способ избежать новых исков МВД

08 октября 2019, 23:09  •  62 • Политика
Юрист созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пожаловалась в своем Twitter, что правоохранители возбудили против нее иск, пока она завтракала, и еще больший - пока обедала. "Голодовку объявляй", - насмешливо советуют ее недоброжелательные подписчики.
"Oтошла пoзавтракать - нoвость oб иске МВД на 18 млн рублей прoтив меня и кoллег за акции прoтеста. Отoшла поoбедать - нoвость об иске прoкуратуры за aкции 27.07 и 03.08 на 5 млн рублей", - жалуется Соболь.
Ранее стало известно, что московский главк МВД намерен взыскать с Алексея Навального и его сторонников около 18 млн рублей. В такую сумму ведомство оценило расходы на привлечение его сотрудников для охраны порядка на несанкционированных акциях, которые прошли 27 июля и 3 августа в Москве.
Рассматривать иски полиции будет Симоновский суд столицы. ГУ МВД по Москве подало иски к Навальному, бывшим кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову и другим оппозиционерам. Второй иск предъявлен персонально к Соболь и сотруднику ФБК Георгию Албурову.
"Ужинать не пойду", - пишет Соболь.
"Голодовку опять объяви, и исков не будет", - иронически советует подписчик. "Куда тебе ужинать, опять щеки накусаешь, как у хомячки", - поддерживает другой.
Скриншот: twitter.com/hamyklyn/status/1181585591936409600

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