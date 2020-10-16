Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого ...
Главная / Политика

"Голодные игры" снесли режим ЧС: Тысячи людей проигнорировали полицию и запрет

16 октября 2020, 12:40  •  199 • Политика
В Таиланде, где объявлен режим ЧС из-за массовых протестов, выполнить этот приказ не удалось: тысячи сторонников оппозиции, несмотря на распоряжение властей, вышли на акцию 15 октября. Оппозиционеры игнорировали полицию и приветствовали высказывания выступающих, вскидывая три пальца, ставших антивоенным приветствием благодаря роману Сьюзен Коллинз "Голодные игры".
В Таиланде, где впервые с 2014 года происходят столь масштабные акции протеста, проигнорировали "строгий" режим ЧС, объявленный накануне. Причиной введения жёстких ограничений в столице страны Бангкоке, отмечает РИА ФАН, стал инцидент, случившийся накануне.
В среду, 14 октября, во время протестов демонстранты попытались заблокировать проезд королевского кортежа. Они выкрикивали политические лозунги и салютовали поднятой вверх рукой с тремя пальцами.
По оценке автора Telegram-канала "Lu Man: Взгляд на Восток", это был, пожалуй, беспрецедентный случай явного и публичного выражения неуважения к королевской семье за последние десятилетия.
Несмотря на жёсткие ограничения, вступившие в силу с утра четверга, тысячи митингующих вновь высыпали на улицы Бангкока. Полиция, пытавшаяся рекомендациями и призывами помешать демонстрантам, не была услышана.
Оппозиционеры намереваются продолжать свои акции и в дальнейшем: завтрашнее мероприятие начнётся в 17:00 по местному времени возле торгового центра Central World.
Напомним, что антиправительственные демонстрации в Таиланде проходят уже третий месяц. За это время основные требования протестующих не изменились: роспуск парламента, отставка правительства, разработка новой конституции, реформа монархии и прекращение преследования активистов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
16 октября 2020, 03:30
Песков заявил об ответных мерах из-за санкций Евросоюза
16 октября 2020, 00:45
"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
16 октября 2020, 04:25
Россия изменила расстановку сил в море: Ракету "Циркон" признали идеальной убийцей
16 октября 2020, 08:05
Посол России ответил на предложение США по СНВ-3: "Незамедлительно и без всяких условий"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2020, 02:40
Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
11 октября 2020, 19:55
К ЧП на Камчатке привело испытание гиперзвуковой ракеты?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.