"Голодные игры" снесли режим ЧС: Тысячи людей проигнорировали полицию и запрет

В Таиланде, где впервые с 2014 года происходят столь масштабные акции протеста, проигнорировали "строгий" режим ЧС, объявленный накануне. Причиной введения жёстких ограничений в столице страны Бангкоке, отмечает РИА ФАН, стал инцидент, случившийся накануне.

В среду, 14 октября, во время протестов демонстранты попытались заблокировать проезд королевского кортежа. Они выкрикивали политические лозунги и салютовали поднятой вверх рукой с тремя пальцами.

По оценке автора Telegram-канала "Lu Man: Взгляд на Восток", это был, пожалуй, беспрецедентный случай явного и публичного выражения неуважения к королевской семье за последние десятилетия.

Несмотря на жёсткие ограничения, вступившие в силу с утра четверга, тысячи митингующих вновь высыпали на улицы Бангкока. Полиция, пытавшаяся рекомендациями и призывами помешать демонстрантам, не была услышана.

Оппозиционеры намереваются продолжать свои акции и в дальнейшем: завтрашнее мероприятие начнётся в 17:00 по местному времени возле торгового центра Central World.

Напомним, что антиправительственные демонстрации в Таиланде проходят уже третий месяц. За это время основные требования протестующих не изменились: роспуск парламента, отставка правительства, разработка новой конституции, реформа монархии и прекращение преследования активистов.