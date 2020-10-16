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"Голодные игры" снесли режим ЧС: Тысячи людей проигнорировали полицию и запрет
16 октября 2020, 12:40 • 199 • Политика
В Таиланде, где объявлен режим ЧС из-за массовых протестов, выполнить этот приказ не удалось: тысячи сторонников оппозиции, несмотря на распоряжение властей, вышли на акцию 15 октября. Оппозиционеры игнорировали полицию и приветствовали высказывания выступающих, вскидывая три пальца, ставших антивоенным приветствием благодаря роману Сьюзен Коллинз "Голодные игры".
В Таиланде, где впервые с 2014 года происходят столь масштабные акции протеста, проигнорировали "строгий" режим ЧС, объявленный накануне. Причиной введения жёстких ограничений в столице страны Бангкоке, отмечает РИА ФАН, стал инцидент, случившийся накануне.
В среду, 14 октября, во время протестов демонстранты попытались заблокировать проезд королевского кортежа. Они выкрикивали политические лозунги и салютовали поднятой вверх рукой с тремя пальцами.
По оценке автора Telegram-канала "Lu Man: Взгляд на Восток", это был, пожалуй, беспрецедентный случай явного и публичного выражения неуважения к королевской семье за последние десятилетия.
Несмотря на жёсткие ограничения, вступившие в силу с утра четверга, тысячи митингующих вновь высыпали на улицы Бангкока. Полиция, пытавшаяся рекомендациями и призывами помешать демонстрантам, не была услышана.
Оппозиционеры намереваются продолжать свои акции и в дальнейшем: завтрашнее мероприятие начнётся в 17:00 по местному времени возле торгового центра Central World.
Напомним, что антиправительственные демонстрации в Таиланде проходят уже третий месяц. За это время основные требования протестующих не изменились: роспуск парламента, отставка правительства, разработка новой конституции, реформа монархии и прекращение преследования активистов.
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