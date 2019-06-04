"Голливудский эффект": Жертвы России во Второй мировой войне "пропали без вести" в умах французов - RFI

Начнутся мероприятия, посвященные высадке союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, 5 июня на юге Великобритании, а продолжатся 6 июня уже на нормандском побережье Франции.

О чем говорит отсутствие на этом мероприятии президента России? По мнению журналистов издания RFI, это означает только одно - французы забыли о той роли, которую сыграл СССР в деле победы над фашизмом, а колоссальные жертвы, которые понес советский народ, "пропали без вести" в их умах.

И это изменение тем более поразительно, если вспомнить, что после окончания Второй мировой войны большинство жителей Франции были уверены, что СССР внес самый огромный вклад в победу, при этом 20% французов считали, что от бремени фашизма их освободили американцы.

Между тем, напоминает RFI, потери США на Европейском и Тихоокеанском фронтах ВМВ составили 400 тысяч человек, что несопоставимо с 27 миллионами погибших советских воинов. И именно бои с Красной армией настолько истощили силы гитлеровских войск, что они уже не смогли приступить к военным действиям по ту сторону Атлантики.

"В 1945-м главным союзником были Сталин и СССР - их роль была очевидна для французов. Но спустя 50 лет оказывается, что выиграли США, просто потому, что в то время у нас была холодная война", - утверждает Стефан Гримальди, директор Канского мемориального музея в Нормандии.

Так и получилось: к 60-летию высадки союзников большая часть жителей Франции уже считала, что их освободители - это славные американские парни из Армии США.

И помог французам "забыть все" Голливуд, который создал собственную версию победы во Второй мировой войне. Именно голливудские режиссеры смогли заменить в умах европейцев представление о прошедшей войне, о победе над гитлеровской Германией, заложив в память образы "храбрых американцев, сражающихся далеко от своего дома за свободу всего мира".

Особая роль в этом процессе "переформатирования памяти" отводится фильму "Самый длинный день", вышедшему на экраны в 1960-х годах. В нем все внимание зрителей было сфокусировано исключительно на американцах и участниках французского Сопротивления.

Спустя еще 30 лет этот успех был закреплен картиной "Спасти рядового Райана", которую снял Стивен Спилберг.

В это же время, пишет сайт, США создавали собственную версию победы в кинотеатрах. Голливуд помог поменять представление о войне, представив серию фильмов о храбрых американцах, сражающихся вдали от дома. "Без сомнения, важнейшую роль в 1960-х сыграл фильм "Самый длинный день", - отметил Денис Пещански, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS). - Он фокусировал внимание на американцах и участниках французского Сопротивления. Успех был феноменальный".

"Холодная война изолировала русских и их историю, - поясняет Гримальди. - Теперь в главной роли хороший американец Джон Уэйн, и именно он спасёт Европу, не русские".

Еще больше была укреплена роль "храбрых американских солдат" в умах французов благодаря визиту президента США Рональда Рейгана, которого президент Франсуа Миттеран пригласил в 1984 году на первое празднование годовщины высадки союзников. Это мероприятие стало важным мировым событием на фоне того, как Советский Союз шёл к распаду.

После 2014 года на фоне воссоединения Крыма с Россией отношения Запада и Москвы сильно ухудшились. Как считают аналитики издания RFI, об этом как раз и говорит тот факт, что в этом году Владимира Путина не пригласили на праздничные мероприятия в Нормандию. В этом они видят "отношение Запада к России в целом".