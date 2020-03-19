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"Голландцы не поняли бы...": Корнилов рассказал об украинских "Буках" против коронавируса

19 марта 2020, 12:35  •  43 • В мире
Политолог Владимир Корнилов у себя в Twitter обратил внимание на интересный факт. Он напомнил, как украинский эксперт Вячеслав Ковтун в шоу Владимира Соловьёва рассказывал, что якобы медицинские маски легче купить в Киеве, чем в Москве. "Украинская маска, кстати, называется "Бук". Голландцы не поняли бы", - подытожил Корнилов.
Владимир Корнилов прокомментировал инцидент из передачи Владимира Соловьёва с участием украинского политолога Вячеслава Ковтуна. По словам эксперта, получилась интересная связь коронавируса и крушения MH17.
"Ковтун вчера потрясал респираторной маской с красным носом, заявляя о том, что в Киеве маски легче купить, чем в Москве (не проверял, интересно будет послушать мнение тех, кто проверял). Украинская маска, кстати, называется "Бук". Голландцы не поняли бы", - написал Корнилов в своем Twitter. Эксперт имел в виду ЗРК "Бук": одно время предполагали, что из-за них мог упасть малайзийский боинг MH17.
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна едва не побили прямо в эфире передачи Владимира Соловьёва. Слова Ковтуна вызвали возмущение в студии. Спор возник, когда украинский политолог стал настаивать, что медицинские маски должны носить все без исключения.
"Объясняю в 156-й раз. Человек, который болен, - ему нужна маска, чтобы он не заразил других", - уточнил Владимир Соловьёв.
"Я вот уважаю Владимира Рудольфовича. Я уважаю людей, которые работают здесь, а ты, скотина, занимаешься клоунадой", - заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко.
Напомним, недавно в суде начался процесс по делу о падении малайзийского боинга MH17 на Украине. По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию. Ранее независимый авиаэксперт нашел доказательства, что самолёт упал из-за взрыва на борту.

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