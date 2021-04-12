"Голландцы ещё глубже сели в лужу": переговоры после крушения MH17 доказали подтасовку

Опубликованные нилерландскими журналистами переговоры после крушения MH17 доказали, что следствие по делу проводилось с подтасовками и откровенными ляпами. "Голландцы еще глубже сели в лужу", - уверен технический эксперт Юрий Антипов.

Нидерландская вещательная корпорация накануне опубликовала запись переговоров, которые якобы велись уже после крушения боинга, следовавшего по маршруту MH-17. Впрочем, весь массив данных - это то, что ранее было предоставлено голландскому следствию сотрудниками украинских спецслужб.

Журналисты отмечают, что именно на этих опубликованных переговорах и основана основная версия международной группы следователей по крушению MH17. Как известно, главная и, по сути, единственная для Нидерландов версия связана с "Буком". Однако в переговорах есть фраза "Сушка" сбила боинг". Что говорит о том, что рядом с гражданским самолётом находился военный истребителей, очевидно, украинский. Так почему следователи не обращают на это внимания? Царьград вместе с экспертами продолжает разбираться в деталях расследования.

Независимый эксперт Юрий Антипов в беседе с Царьградом напомнил, что записи, предоставленные украинскими спецслужбами, уже разобрали по косточкам. И специалисты пришли к выводу, что "на этих записях присутствуют следы склеек". В том числе, об этом знают малайзийцы по фильму независимой журналистки Яны Ерлашовой о крушении боинга.

"Этот факт уже доказан и никто его пока не смог опровергнуть. Малайзийские эксперты по звукозаписи официально установили этот факт", - подчеркнул Антипов.

Кроме всего прочего, даже склейкой не уничтожили фрагмент, где речь идёт об истребителе. И, наконец, из переговоров становится ясно, что те, кого сейчас обвиняют в крушении боинга, в течение нескольких часов даже не знали, что был сбит гражданский самолёт:

"Получается, что человек, по версии следствия ответственный за этот "Бук", в течение нескольких часов вообще не знал, что произошло на Украине. И это косвенно доказывает, что люди, которых сегодня обвиняют голландские следователи, вообще не причастны к этому крушению, никоим образом. Поэтому получается, что голландцы ещё глубже сели в лужу. Несмотря на то, что у них, казалось бы, есть факты - вот эти прослушки. Происходящее сегодня показывает, что расследование проводилось крайне плохо. И выводы сделаны совершенно не те, которые должны были сделать, если бы они, действительно, искали правду", - подчеркнул Юрий Антипов.