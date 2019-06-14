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"Годен": Саакашвили отправился в киевский военкомат – "защищать Украину"
14 июня 2019, 15:24 • 82 • Политика
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов "защищать Украину" с оружием в руках. Он рассказал, что встал на учет в киевский военкомат. И похвалился, что "годен" для военной службы.
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в своем Facebook, что готов встать на защиту Незалежной. Причем не просто так, а с оружием в руках.
Своим подписчикам он рассказал, что уже сделал для этого первые шаги, а именно - встал на учёт в Святошинском военкомате Киева.
"Здоровье отличное, годен к военной службе, - отметил Саакашвили. - Поэтому готов с оружием в руках защищать Украину".
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили встал во главе списка партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду. Об этом пишет портал "Украинские новости".
Вместе с Саакашвили в списке значится бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний. По словам экс-президента Грузии, он чувствует обязанность "открыть дорогу этим людям".
"Мы идём туда не коалиции создавать, не в должностях принимать участие. Мы идём туда бороться, поднимать Украину и сажать", - подчеркнул Саакашвили.
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