"Годен": Саакашвили отправился в киевский военкомат – "защищать Украину"

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в своем Facebook, что готов встать на защиту Незалежной. Причем не просто так, а с оружием в руках.

Своим подписчикам он рассказал, что уже сделал для этого первые шаги, а именно - встал на учёт в Святошинском военкомате Киева.

"Здоровье отличное, годен к военной службе, - отметил Саакашвили. - Поэтому готов с оружием в руках защищать Украину".

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили встал во главе списка партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду. Об этом пишет портал "Украинские новости".

Вместе с Саакашвили в списке значится бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний. По словам экс-президента Грузии, он чувствует обязанность "открыть дорогу этим людям".

"Мы идём туда не коалиции создавать, не в должностях принимать участие. Мы идём туда бороться, поднимать Украину и сажать", - подчеркнул Саакашвили.