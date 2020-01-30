"Года два назад ушёл бы по собственному желанию": Эксперт объяснил стремительное увольнение главы Чувашии

Президент Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее в Сети появилось видео, на котором уже бывший руководитель республики заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Отставку Михаила Игнатьева прокомментировал для Царьграда директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Эксперт обратил внимание на то, что срок правления главы Чувашии и так должен был истечь через полгода. По мнению Дмитрия Журавлёва, это означает, что Игнатьева нужно было не просто уволить, а уволить срочно. В противном случае можно было бы просто подождать несколько месяцев.

Просто выходка - это ещё не повод для отставки. Точнее, выходки являются причиной. Но почему на них такая резкая реакция? Потому что они вызвали недовольство населения, - сказал Дмитрий Журавлёв в интервью Царьграду.

Он отметил, что сейчас федеральная власть очень жёстко карает тех, кто не сумел найти общий язык с собственными избирателями или с гражданами, делами которых они занимаются. Журавлёв считает, что ещё несколько лет назад на инцидент никто даже внимания бы не обратил. Но сегодня резко повысилось внимание к настроению избирателя, хотя президентские выборы ещё нескоро, указывает эксперт.

Власть хочет укрепить консенсус населения и власти, который, в отличие от крымского этапа, всё-таки ослаб в последнее время, прямо скажем, - пояснил Журавлёв.

Выходки вроде той, что устроил экс-глава Чувашии, этот консенсус сильно разрушают, потому что люди обижаются, указывает эксперт. Поэтому таких чиновников нужно не просто увольнять, а показать гражданам, что власть такого спускать никому не будут.