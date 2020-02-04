"Год только начался": Песков о том, изменятся ли из-за коронавируса планы Путина поехать в Китай

О том, что визит российского лидера Владимира Путина в Китай, который был запланирован на вторую половину текущего года, по-прежнему остаётся в графике, журналистам рассказал официальный представитель Кремля.

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации с опасным вирусом и планами Путина посетить Поднебесную.

По словам Пескова, "год только начался". А потому ещё рановато говорить об изменениях в планах российского лидера или корректировках в расписании.