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"Год только начался": Песков о том, изменятся ли из-за коронавируса планы Путина поехать в Китай
04 февраля 2020, 17:09 • 58 • Политика
Визит российского президента Владимира Путина в КНР остается в планах на вторую половину 2020 года, сообщает официальный представитель Кремля. "Год только начался", - отметил Дмитрий Песков.
О том, что визит российского лидера Владимира Путина в Китай, который был запланирован на вторую половину текущего года, по-прежнему остаётся в графике, журналистам рассказал официальный представитель Кремля.
Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации с опасным вирусом и планами Путина посетить Поднебесную.
По словам Пескова, "год только начался". А потому ещё рановато говорить об изменениях в планах российского лидера или корректировках в расписании.
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