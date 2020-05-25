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"Год реванша Кремля"? В Киеве годовщину президентства Зеленского "отпраздновали" митингом

25 мая 2020, 08:55  •  148 • Политика
Украинские представители неонацистских организаций годовщину президентства Владимира Зеленского "отпраздновали" митингом. Он состоялся в Киеве днём 24 мая. Организаторы акции в описании упомянули про "год реванша Кремля".
Организаторы акции заявили, что год президентства Владимира Зеленского - это "год реванша Кремля". По их мнению, нынешний президент Украины "внедряет капитулянтскую политику". Конечно, не обошлось без стандартной для неонацистов формулировки, что Россия является страной-агрессором. Такая позиция не по нраву большинству жителей Украины, которые не видят разницы политики Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.
Инаугурация Владимира Зеленского произошла 20 мая 2019 года. В честь года на посту президент собрал пресс-конференцию, где сделал заявление, что все свои обещания за один срок выполнить не успеет. Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Зеленский неоднократно заявлял, что на посту президента пробудет только пять лет.
Митинг в Киеве прошёл под лозунгом "Стоп реванш". Несколько сотен человек с флагами "Национального корпуса" (одна из националистических партий Украины) пришли в центр Киева. У некоторых в руках были государственные флаги и флаги различных националистических организаций.
Активисты со сцены на майдане в своих выступлениях высказывали недовольство политикой Зеленского. В числе претензий - нерешённая за год проблема Донбасса. Корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, сообщил, что протест проходит спокойно. За порядком следят несколько десятков сотрудников полиции.

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