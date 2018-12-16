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"Год, а то и быстрее": В Госдуме рассказали, как Рунет можно защитить от США

16 декабря 2018, 23:54  •  67 • Политика
Депутат Госдумы Андрей Луговой, один из авторов законопроекта о защите Рунета от США, считает, что всю необходимую инфраструктуру для обеспечения автономной работы российского сегмента Сети можно создать за год или того меньше. "...в худшем случае это займёт год... А то и быстрее", - отметил парламентарий.
Отметим, что таким образом депутат Луговой ответил на критику интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. Тот, напомним, заявил, что для создания технической структуры, обеспечивающей автономную работу российского сегмента интернета, потребуются большие финансовые вложения.
Он также заключил, что создание такой инфраструктуры займёт неоправданно долгое время и к моменту завершения работ та безнадёжно устареет.
По словам Лугового, определённый задел для запуска подобной системы существует уже сейчас. "Я думаю, выстроить в течение года эту инфраструктуру можно. Причём в худшем случае это займёт год... А то и быстрее. Тем более многое для этого уже подготовлено", - заявил парламентарий в беседе с корреспондентом "Политика Сегодня".
Соавтор законопроекта, сенатор Людмила Бокова также верит в целесообразность и практическую необходимость данного проекта. Национальная стратегия США допускает возможность кибератак против России. Сейчас Вашингон всё чаще бездоказательно обвиняет Москву в хакерских атаках.
"Мы не знаем, когда от обвинений перейдут к делу", - подчеркнула Людмила Бокова.

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