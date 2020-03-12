"Гнусные оскорбления" перешли в травлю? По Валентине Терешковой пытаются нанести новый удар

После предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков развернута настоящая травля женщины. В частности, на сайте Change.org появилась петиция от имени жителей города Тутаева Ярославской области с предложением лишить Терешкову звания "Почётный гражданин" города.

Авторы заявили о том, что Терешкова, якобы "читая по заготовленной бумажке текст", предложила "обнулить" президентский срок, после этого "приняла активное участие в шоу, которое некоторые люди называют "госпереворотом".

Авторы петиции также обвинили Терешкову в поддержку "антинародных" законов властей.

"Мы настаиваем на том, чтобы Терешкову В. В. лишили звания "Почётный гражданин города Тутаева", - сказано в тексте петиции.

Там также обвинили депутата в поступках, "порочащих честь и достоинство как наши, так и других не менее почетных граждан города".

После того как депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков, что позволяет и действующему главе государства участвовать в новых президентских выборах, в медиапространстве народ разбился на два лагеря. Пророссийские блогеры и эксперты поддержали предложение Терешковой, а вот так называемая системная оппозиция и её сторонники против категорически. Больше того, в адрес первой женщины-космонавта в соцсетях понеслись оскорбления и грубые высказывания. Отвечая на вопрос журналистов о своём отношении к подобным гражданам, несогласным с её поправкой, Терешкова обвинила их в нелюбви к России, отметив также, что те на всё идут, чтобы делать гадости.

В то же время эстонский поэт Ыыху Ибенпалу, являющийся одним из проектов Михаила Шахназарова, заступился за депутата Госдумы Валентину Терешкову, предложившую поправку в Конституцию.

"Гнусно оскорблять пожилую женщину, вошедшую в историю мировой космонавтики, могут только ... скоты. И я бы очень хотел, чтобы ваши гнусности прочли простые европейцы или американцы. Или, допустим, отряд астронавтов. Вот бы у них лица вытянулись", - написал он в Twitter.