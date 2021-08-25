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"Гнусные акты": Захарова потребовала наказания за разбитые памятники героям в Молдавии

25 августа 2021, 17:55  •  57 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала повреждение двух памятников героям Великой Отечественной войны в Молдавии. По её словам, это "гнусные акты", виновные должны быть найдены и наказаны.
Захарова заявила, что Россия решительно осуждает осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии. В МИД России рассчитывают, что будет проведено тщательное расследование, а виновные будут наказаны.
Так, памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Единецком районе республики был разбит на прошлой неделе. Кроме того, неизвестные осквернили памятную надпись времён Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет" в Кишинёве.
"Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных", - заявила Захарова.
Она напомнила молдавским властям о соглашении от 2011 года об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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