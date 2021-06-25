"Гниют в воде": Американцам намекнули на "кладбище" в Чёрном море

Пентагон обвинил Россию во лжи по поводу предупредительной стрельбы по британскому эсминцу. В ответ американцам дали недвусмысленный намёк: если они попытаются повторить подобную попытку, она обернётся "огромным количеством братских могил на дне Чёрного моря".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал "примером дезинформации" сообщения Москвы о пограничном инциденте с участием британского эсминца Defender у крымских берегов. В Пентагоне, в частности, поддержали версию британского Минобороны, заявляя, что якобы предупредительного выстрела в сторону военного корабля не было.

Русские дипломаты в официальном Twitter посольства России в США всего одним фактом развеяли "иллюзию" Пентагона: "Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе".

А военный эксперт "КП" полковник в отставке Виктор Баранец вообще считает, что русские военные слишком мягко обошлись с наглыми британцами. "Мне очень хотелось, чтобы вчера двести английских моряков-преступников во главе со своим командиром корабля заснули вечным сном на дне Чёрного моря в российских территориальных водах", - признался эксперт в беседе с Царьградом.

Он напомнил, что в Чёрном море уже настоящее "кладбище": "У меня есть страстное желание пополнить коллекцию тех украинских кораблей, которые гниют сейчас в бухте после событий 2014 года. Хотя, конечно, это кровожадно, потому что такой поворот событий неизбежно вызовет огромное количество братских могил англичан на дне Чёрного моря".

По-моему, пришла уже пора собрать хорошую коллекцию не только украинских, но и натовских кораблей, чтобы мы могли показать, как мы умеем охранять наши морские кордоны,

- заметил наш собеседник.

Он напомнил, что 28 июня НАТО планирует начать военные учения в Чёрном море, а потому России стоит быть готовой к любой провокации и на этот раз отвечать более жёстко.