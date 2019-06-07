"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастрофы ушли на второй круг

Дата проведения новой трехсторонней встречи, посвященной расследованию обстоятельств крушения самолета Boeing компании Malaysian Airlines в Донбассе 2014 года, все еще согласовывается. Об этом заявил журналистам посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос, посетивший ПМЭФ-2019.

"Мы хотели бы провести хорошие переговоры", - пояснил РИА Новости дипломат, комментируя возможность встречи представителей России, Нидерландов и Австралии.

Тема расследования катастрофы в Донбассе в последние дни вновь на слуху. Так, ранее издание "Новая газета" заявило о том, что в день инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области якобы находились более 170 российских военнослужащих, входившие в состав подразделений ПВО. Журналисты ссылаются на документы, посвященные безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, выписки из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выдаче сухпайков, а также на телефонограммы.

Однако на экспертов, с которым пообщался Царьград, "сенсация" не произвела впечатления.

Несостоятельная сенсация

Как напомнил бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев, речь идет о так называемой "курской версии", которую ранее следователи уже изучали - с привлечением международных организаций, Минобороны и Генпрокуратуры РФ. В итоге материалы и проведенные эксперименты доказали, что версия о стрельбы 53-й бригады была признана попросту несостоятельной.

С документами может ознакомиться любой журналист, направив запрос в оборонное ведомства.

"Съемка из космоса, спутниковая, перехват радиосвязи, шифрованной связи, и так далее, - детально показали, что этого быть не могло. Стрельбы проводились с территории Украины. И, на сегодняшний день, 98-97-95%, что стрельбы проводили ПВО Украины, и непосредственно это подтверждается и документами, и теми перехватами, которые осуществляли и американцы, и другие разведывательные органы, и так далее", - поясняет эксперт.

Хатылев вспоминает, что сама обстановка на тот момент, когда происходило поражение Boeing, говорила о том, что в воздухе находились самолеты украинских вооруженных сил. Более того, эксперт указывает, что в частотном диапазоне, во всех других излучающих диапазонах четко была зафиксирована работа именно комплекса ВСУ, на определенной частоте, на определенном временном интервале.

"Был произведен пуск. Если вы смотрели все эти передачи и информацию по расследованию, которые показывали, там и номер ракеты есть, и номер партии, когда она была изготовлена, когда поступила на Украину, и так далее. Поэтому я хочу сказать, что, на сегодняшний день, объективных документов, для того чтобы доказать, что стрельба комплексом "Бук" производилась с территории Украины украинскими вооруженными силами, предостаточно", - уверен он.

"Гнилой гриб на болоте"

Непосредственно военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец сравнил аргументы "Новой газеты" с "гнилым грибом на болоте". Вместо этого он посоветовал изданию обратить внимание на странную гибель техника, который обслуживал украинские ЗРК, который в момент трагедии были развернуты в Донбассе. Эксперт не исключает, что с мужчиной могли "разобраться" украинские спецслужбы.

"Мне из Закарпатья звонил отец прапорщика, который сказал, что его сын был в той батарее, которая там стреляла под Донецком, и сказал, что его сыну начали затыкать рот, он хотел сказать что-то больше... Я сейчас вот этим занимаюсь. Почему до сих пор мы не нашли ни этого отца, который замолчал, ни даже не можем добраться до могилы прапорщика, который застрелился, когда собственно СБУ стала идти по следам?.. Дело в том, что он как раз был техником этой зенитной батареи, которая была с "Буками", находилась там, по-моему, под Снежино", - рассказал Баранец.

Альтернативная версия

Напомним, в сентябре 2018 года Минобороны России предоставило документы, благодаря которым можно установить, что ракета для комплекса "Бук", сбившая самолет Boeing в Донбассе, была изготовлена в СССР в 1986 году, после чего ее доставили в одну из военных частей Украинской ССР (в Тернопольской области). Однако член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов поставил под сомнение версию о том, что пассажирский авиалайнер был сбит ракетой, выпущенной из комплекса "Бук".

Ссылаясь на проведенное им расследование, эксперт отметил, что против этого варианта говорит характер повреждений. Дело в том, что снаряд от "Бука" способен превратить в решето все объекты вблизи взрыва. Однако на фотографиях видно, что на телах пилотов нет характерных повреждений.

По мнению Антипова, в реальности речь идет о взрывном устройстве, которое находилось в левой панели приборов в кабине пилотов.

"Эпицентр взрыва находился именно там, где я доказал раньше, по траекториям частиц, которые пробивали пол, кресла пилотов... Под полом я идентифицировал один агрегат, и нам нем тоже видны отметины. И все они сходятся к одной точке, которая находится в кабине пилотов, с левой стороны, в левой панели приборов", - пояснил независимый технический эксперт.