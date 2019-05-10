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"Гнилое воскресенье": В Верховной Раде нашли способ отсрочить инаугурацию Зеленского

10 мая 2019, 19:54  •  135 • Политика
В Верховной Раде выступили против инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".
В Верховной Раде потребовали перенести инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского с 19 мая на 1 июня. С соответствующим предложением выступил депутат от "Радикальной партии" Олег Куприенко.
По его словам, 19 мая - это очень плохой день с астрономическое точки зрения. Якобы в этот день нельзя начинать никаких дел, так как ничего хорошего в итоге не выйдет. Парламентарий нарек 19 мая "гнилым воскресеньем".
"19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя", - цитирует депутата украинский телеканал "112 Украина".
При этом Куприенко утверждает, что его доводы имеют "научное обоснование". Якобы из-за "солнечно-лунно-земных связей" 19 мая гравитация существенно влияет на людей. В качестве альтернативной даты в Верховной Раде рассматривают 1 июня. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте в пятницу, 10 мая, и опубликован на сайте Верховной Рады.
Напомним, что по закону инаугурация избранного президента Украины должна проходить не позднее 30 дней после официального подведения итогов выборов, то есть крайний срок - 3 июня.

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