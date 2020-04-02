"Гнилая армия": Провальное решение Пентагона показало слабость США - Баранец

По словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, случай с авианосцем "Теодор Рузвельт", на котором огромное количество офицеров и матросов заболели коронавирусом, как нельзя лучше обнажает гнилую моральную суть и американского, и политического, и военного руководства.

"Когда я сегодня узнал, вернее, когда я ещё вчера узнал об этом случае, о заявлении министра обороны США господина Эспера о том, что он запретил авианосцу подходить к берегам для того, чтобы выгрузить больных моряков, я понял, что с такой армией справится не только российская, китайская, с такой гнилой армией, вернее, с армией, у которой гнилая мораль, может справиться какое-нибудь вооружённое пиками племя папуасов, у которых совершенно другая мораль", - заявил Баранец Царьграду.

Он вспомнил русскую старинную пословицу, которая отражает суть состояния и российской императорской, и Красной, и советской, и российской армии - "сам погибай, а товарища выручай".

"Она родилась именно в воинских рядах, в рядах воинов России. Конечно, я не могу даже в самом страшном сне представить, чтобы не то что авианосец, а какой-нибудь российский корабль, на который проникла, не дай Бог, эта зараза, он запросил высадки на берег заболевших моряков, и чтобы министр обороны запретил это сделать. Вы знаете, скорей Сергей Шойгу бы застрелился, чем пошёл на такой мерзопакостный шаг, как сделал это министр обороны США. Этот случай вызывает богатые, в кавычках, чувства и размышления о сути и американской морали, и нравственности, и, скажем так, позиций политического и военного руководства, и вообще о моральном облике людей, которые ставят себя над земным шариком, и никого другого рядышком с собой не ставят", - отметил Баранец, напомнив слова Обамы о том, что американцы - исключительная нация.

"Да, теперь я понимаю, что это исключительно мерзопакостная нация. Вот с этой постановкой вопроса я соглашусь", - резюмировал Баранец.