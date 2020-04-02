Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
Главная / В мире

"Гнилая армия": Провальное решение Пентагона показало слабость США - Баранец

02 апреля 2020, 09:35  •  145 • В мире
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом прокомментировал инцидент с авианосцем "Теодор Рузвельт", который отказался эвакуировать Пентагон. Капитан судна попросил власти о помощи, так как более сотни моряков заразились коронавирусом. По мнению Баранца, провальное решение Пентагона показало слабость американцев.
По словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, случай с авианосцем "Теодор Рузвельт", на котором огромное количество офицеров и матросов заболели коронавирусом, как нельзя лучше обнажает гнилую моральную суть и американского, и политического, и военного руководства.
"Когда я сегодня узнал, вернее, когда я ещё вчера узнал об этом случае, о заявлении министра обороны США господина Эспера о том, что он запретил авианосцу подходить к берегам для того, чтобы выгрузить больных моряков, я понял, что с такой армией справится не только российская, китайская, с такой гнилой армией, вернее, с армией, у которой гнилая мораль, может справиться какое-нибудь вооружённое пиками племя папуасов, у которых совершенно другая мораль", - заявил Баранец Царьграду.
Он вспомнил русскую старинную пословицу, которая отражает суть состояния и российской императорской, и Красной, и советской, и российской армии - "сам погибай, а товарища выручай".
"Она родилась именно в воинских рядах, в рядах воинов России. Конечно, я не могу даже в самом страшном сне представить, чтобы не то что авианосец, а какой-нибудь российский корабль, на который проникла, не дай Бог, эта зараза, он запросил высадки на берег заболевших моряков, и чтобы министр обороны запретил это сделать. Вы знаете, скорей Сергей Шойгу бы застрелился, чем пошёл на такой мерзопакостный шаг, как сделал это министр обороны США. Этот случай вызывает богатые, в кавычках, чувства и размышления о сути и американской морали, и нравственности, и, скажем так, позиций политического и военного руководства, и вообще о моральном облике людей, которые ставят себя над земным шариком, и никого другого рядышком с собой не ставят", - отметил Баранец, напомнив слова Обамы о том, что американцы - исключительная нация.
"Да, теперь я понимаю, что это исключительно мерзопакостная нация. Вот с этой постановкой вопроса я соглашусь", - резюмировал Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
02 апреля 2020, 00:35
"Уберите!": Русские С-400 "в сердце Анкары" задели американцев за живое
02 апреля 2020, 04:35
"Что он несёт?": Зеленский не увидел разницы между вирусологом и анестезиологом
02 апреля 2020, 02:35
"За выдающиеся заслуги в деле МН17": Генпрокурор Нидерландов получил орден Оранских-Нассау и подал в отставку
02 апреля 2020, 05:35
Режим паники: Капитан "Теодора Рузвельта" 20 дней не обращался за помощью из-за коронавируса
02 апреля 2020, 00:35
Коронавирус добрался до голландского флота: Каждый четвёртый на подлодке MS Dolfijn под подозрением
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о з...
02 апреля 2020, 00:35
"Уберите!": Русские С-400 "в сердце Анкары" задели американцев за...
02 апреля 2020, 04:35
"Что он несёт?": Зеленский не увидел разницы между вирусологом и анестезиол...
02 апреля 2020, 02:35
"За выдающиеся заслуги в деле МН17": Генпрокурор Нидерландов получил орден ...
02 апреля 2020, 00:30
«Пришлось отвезти к родственникам»: 11-летнюю девочку не пустили в Россию вместе с ро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 02:35
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
28 марта 2020, 06:35
Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков
31 марта 2020, 17:35
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
26 марта 2020, 22:00
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
28 марта 2020, 06:35
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко диабет, а Парубий хочет покончить жизнь самоубийством
30 марта 2020, 20:00
Путин и Трамп со скандалом поговорили о нефти и эпидемии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.