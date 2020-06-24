"Гнетущая тишина. Видать, к дождю": Навальный пропал после обращения Путина к народу

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный подозрительно умолк после обращения президента России Владимира Путина. На это обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.

"После обращения Путина в "Твиттере" у Навального стоит подозрительная, я бы даже сказала, гнетущая тишина. Видать, к дождю", - написала она на своей странице в соцсети.

"Он побежал десятку оформлять на сына, чтобы раньше других успеть", - предполагает в комментариях @Avroveks, намекая на указ главы государства о выделении матпомощи семьям с детьми.

"Методичка свежая загружается. Подождите", - иронизирует @dga965.