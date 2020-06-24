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"Гнетущая тишина. Видать, к дождю": Навальный пропал после обращения Путина к народу

24 июня 2020, 07:00  •  138 • Политика
Навальный замолчал в соцсетях после обращения президента России к народу. "Стоит подозрительная, я бы даже сказала, гнетущая тишина. Видать, к дождю", - комментирует исчезновение "борца с режимом" Юлия Витязева.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный подозрительно умолк после обращения президента России Владимира Путина. На это обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.
"После обращения Путина в "Твиттере" у Навального стоит подозрительная, я бы даже сказала, гнетущая тишина. Видать, к дождю", - написала она на своей странице в соцсети.
"Он побежал десятку оформлять на сына, чтобы раньше других успеть", - предполагает в комментариях @Avroveks, намекая на указ главы государства о выделении матпомощи семьям с детьми.
"Методичка свежая загружается. Подождите", - иронизирует @dga965.
Напомним, что в ходе обращения к народу глава государства сделал множество важных заявлений. В частности, Путин ввёл налог на богатых, а также пообещал семьям с детьми дополнительную поддержку.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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