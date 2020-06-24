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"Гнетущая тишина. Видать, к дождю": Навальный пропал после обращения Путина к народу
24 июня 2020, 07:00 • 138 • Политика
Навальный замолчал в соцсетях после обращения президента России к народу. "Стоит подозрительная, я бы даже сказала, гнетущая тишина. Видать, к дождю", - комментирует исчезновение "борца с режимом" Юлия Витязева.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный подозрительно умолк после обращения президента России Владимира Путина. На это обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.
Напомним, что в ходе обращения к народу глава государства сделал множество важных заявлений. В частности, Путин ввёл налог на богатых, а также пообещал семьям с детьми дополнительную поддержку.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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