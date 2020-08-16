"Гнать с должности без пенсии": Белорусского дипломата, поддержавшего беспорядки, назвали предателем

Один из старейших белорусских дипломатов Игорь Лещеня стал единственным представителем дипкорпуса республики, официально поддержавшим демонстрантов и протестующих на улицах Белоруссии. Он заявил, что испытывает шок от происходящего в стране, добавив, что у него есть личные мотивы к возмущению: якобы одним из пострадавших от силовиков был одноклассник дочери.

Лещеня, обратившийся к гражданам страны через YouTube, сравнил действия правоохранительных органов Белоруссии с методами НКВД. Он добавил, что, будучи уроженцем Жодино, поддерживает рабочих "БелАЗа", начавших забастовку.

"Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учёте позиций всех слоёв общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - резюмировал дипломат.

Официальной реакции МИД Белоруссии пока не последовало. Зато пользователи интернета на все лады обсуждают сказанное Лещеней. Очень многие призывают наказать дипломата за его провокационные слова, подчёркивая, что посол должен выражать мнение государства, а не своё личное. Часть пользователей даже назвали его предателем. В обсуждениях сюжета в "Яндекс.Новости" они пишут:

Александр Шакариков: "Посол обязан выражать мнение главы государства, а не своё личное. Гнать с должности "без пенсии и мундира". Если у Батьки такие подчинённые, то ему хана."

Елена П.: "В тюрьму его лет на 30 за предательство Родины или к высшей мере наказания".

Дмитрий: "Американские завербованные всплывают. Сколько их, оказывается, в Белоруссии. КГБ не досмотрел. Лукашенко срочно нужно менять руководителей спецслужб".