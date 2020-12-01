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"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
01 декабря 2020, 00:40 • 113 • Политика
Майе Санду пообещали "красный от крови" Днестр: "Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты". По мнению военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, новый президент Молдавии собственноручно провоцирует эскалацию в Приднестровье своими призывами.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец оценил высказывание избранного президента Молдавии Майи Санду по поводу ситуации в Приднестровье.
Недавно она заявила о необходимости вывода из региона Оперативной группы российских войск и сворачивания миротворческой кампании во главе с РФ. Новый лидер республики считает, что русских военных следует заменить гражданскими наблюдателями под патронажем ОБСЕ.
Баранец, однако, в комментарии для Царьграда указал на соглашения, заключённые между Кишинёвом и Москвой после распада Советского Союза.
Он добавил, что инициатива Санду, бесспорно, не встретит поддержки со стороны самих жителей Приднестровья.
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