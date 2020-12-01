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"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр

01 декабря 2020, 00:40  •  113 • Политика
Майе Санду пообещали "красный от крови" Днестр: "Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты". По мнению военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, новый президент Молдавии собственноручно провоцирует эскалацию в Приднестровье своими призывами.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец оценил высказывание избранного президента Молдавии Майи Санду по поводу ситуации в Приднестровье.
Недавно она заявила о необходимости вывода из региона Оперативной группы российских войск и сворачивания миротворческой кампании во главе с РФ. Новый лидер республики считает, что русских военных следует заменить гражданскими наблюдателями под патронажем ОБСЕ.
Баранец, однако, в комментарии для Царьграда указал на соглашения, заключённые между Кишинёвом и Москвой после распада Советского Союза.
На мой взгляд, тётенька слишком горячится. Существуют давно написанные правила… И нынешней главе Молдавии вряд ли стоит выбрасывать на помойку принципиально важный договор, в которым чёрным по белому написано, что приднестровская проблема может быть урегулирована только после политического решения вопроса. Политического решения вопроса, как вы видите, нет. Следовательно, призывы Санду радикально расходятся с этим двухсторонним российско-молдавским договором. Тётенька трепыхается, тётенька, которая держит нос повёрнутым в Европу, хочет призвать в качестве миротворцев те силы, которые, безусловно, будут подыгрывать Кишинёву, - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что инициатива Санду, бесспорно, не встретит поддержки со стороны самих жителей Приднестровья.
Нельзя считать народ этого региона неким скопищем людей, с которыми не надо советоваться. Следует крайне уважительно относиться к этим людям, которые не хотят жить под игом тех, кто тащит Молдавию, а равно и Приднестровье в Румынию, а заодно и в Европу. Выталкивать в спину российских солдат, которые там находятся, - это всё равно, что выдернуть чеку из гранаты. Взрыв тогда может произойти неизбежно. И Днестр может очень сильно опять покраснеть от человеческой крови, - предупредил Баранец.

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