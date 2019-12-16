|
"Глядишь, на Хоккайдо сойдёмся": В России вернули бумерангом идею Японии забрать все Курилы
16 декабря 2019, 07:54 • 100 • Политика
Из Японии прозвучала идея применить "хитрость" в переговорах по островам Курильской гряды. Как заявил один из политиков, необходимо обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова Южных Курил. В Рунете эту идею вернули бумерангом. "Надо перенять их методы и в ответ потребовать всю Японию. Глядишь, в итоге на Хоккайдо и сойдёмся", - отметил политолог Владимир Корнилов.
В Японии заявили о "хитрости", которую можно проявить в ходе переговоров с Россией по вопросу Курильских островов. Свою идею обозначил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии. По его словам, обсуждая данный вопрос, Токио необходимо объявить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова Южных Курил.
При этом, по мнению политика, при обсуждении данной темы стороны должны придерживаться договора 1875 года о российско-японской границе, где острова были обменяны на полный контроль Москвы над Сахалином. Как подчеркнул Кадзуо Сии, более позднее соглашение - Сан-Францисский мирный договор, согласно которому Япония полностью отказалась от претензий на острова – несправедливо.
Жители России вернули идею японского политика бумерангом. Как отметил на странице в Twitter политолог Владимир Корнилов, можно позаимствовать у японцев их методы и объявить нашей территорией всю Японию.
"Глядишь, в итоге на Хоккайдо и сойдёмся", - иронично заметил он.
KonstantinFrid в обсуждениях отметил, что, вероятно, со стратегической точки зрения лучше затребовать Окинаву.
"Отдайте взамен им Хакамаду", - внезапно вставил пользователь Twitter Be Happy.
"Если бы они могли хоть как-то действовать, они бы уже действовали. В том-то и фокус, что реально сделать они ничего не могут. Не будут же они бодаться с ядерной державой", - заметила Ольга Милякина.
"Что-то я не понимаю. Непризнание итогов Второй мировой - это ли не пропаганда фашизма в итоге?" – недоумевающе добавил fandei2.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2019, 15:28
|
15 декабря 2019, 12:24
|
09 декабря 2019, 22:54
|
11 декабря 2019, 14:09
|
14 декабря 2019, 03:54
|
09 декабря 2019, 21:40
|
14 декабря 2019, 23:24