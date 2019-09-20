"Глупые амбиции без должной амуниции": Пушков рифмой укорил зарвавшегося посла

Украинский дипломат убеждает "мировое сообщество", что "с Россией невозможно договориться". По его словам, это вызвано некими "установками кремлевского режима".

Александрович заявил, что для развала России не требуется военных действий. По его мнению, есть мирные способы для этого. В частности, уверен дипломат, можно еще больше усилить режим антироссийских экономических ограничений.

На скандальное выступление украинского дипломата отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков, который отметил, что у Александровича "сильны фантазмы Порошенко-Турчинова", и посоветовал послу подумать о собственной стране вместо того, чтобы "зариться на Россию".