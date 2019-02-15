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"Глупости низкопробного сайта": В Госдуме отреагировали на "разоблачение" Bellingcat третьего "отравителя" Скрипалей

15 февраля 2019, 00:39  •  66 • Политика
Депутат Госдумы, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой прокомментировал очередное "разоблачение" группы Bellingcat по делу Скрипалей. Та, напомним, ранее заявила, что настоящее имя третьего "отравителя" перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Денис Сергеев.
По версии Bellingcat, Денис Сергеев - реальное имя человека, который, по более ранним утверждениям британских СМИ, якобы прибыл в Соединённое Королевство по паспорту, выданному на имя Сергея Федотова. Bellingcat заявляет, что Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году.
Во время службы в армии он якобы был размещён в Новороссийске. Затем был переведён в Москву и поступил в Военно-дипломатическую академию. Согласно британским СМИ, Сергеев является обладателем звания полковника или генерал-майора.
Депутату Андрею Луговому все эти спекуляции не кажутся заслуживающими доверия. "А почему его зовут не Иван Иванов? Ну, или хотя бы не Сидоров? Если бы Bellingcat озвучили эту фамилию, она бы звучала более по-русски. Хотя, конечно, Денис Сергеев - тоже великолепно. Комментировать глупости низкопробного сайта даже не хочу", - заявил он.
Свой комментарий парламентарий предоставил Федеральному агентству новостей.

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