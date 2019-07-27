"Глупость Макрона": Разозлённый Трамп решил отыграться на французском вине за "дискриминацию" Google

Такая реакция у Трампа случилась из-за введения во Франции так называемого цифрового налога. Ранее президент этой страны Эммануэль Макрон принял такую меру в отношении американских компаний, занимающихся разработками высоких технологий. Поэтому ещё одно название этой меры - "налог на Google".

Как передают "Народные Новости", Трамп публично объявил, что дополнительные налоги в отношении своих компаний может вводить только сама Америка. В администрации президента США назвали решение Макрона дискриминацией. Трамп к этому добавил в "Твиттере", что это "глупость Макрона".

Он также заявил, что намерен ответить повышением налоговых пошлин на ввозимое в США французское вино. При этом Трамп поспешил уточнить, дескать, оно всё равно не такое хорошее, как то, что делают в самой Америке.