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"Глупость Макрона": Разозлённый Трамп решил отыграться на французском вине за "дискриминацию" Google
27 июля 2019, 03:54 • 77 • Политика
Президента США Дональда Трампа, вероятно, весьма разозлила позиция Франции, обложившей налогом Google. Отыграться Трамп решил на французском вине, назвав упомянутый налог "дискриминацией" и "глупостью Макрона".
Такая реакция у Трампа случилась из-за введения во Франции так называемого цифрового налога. Ранее президент этой страны Эммануэль Макрон принял такую меру в отношении американских компаний, занимающихся разработками высоких технологий. Поэтому ещё одно название этой меры - "налог на Google".
Как передают "Народные Новости", Трамп публично объявил, что дополнительные налоги в отношении своих компаний может вводить только сама Америка. В администрации президента США назвали решение Макрона дискриминацией. Трамп к этому добавил в "Твиттере", что это "глупость Макрона".
Он также заявил, что намерен ответить повышением налоговых пошлин на ввозимое в США французское вино. При этом Трамп поспешил уточнить, дескать, оно всё равно не такое хорошее, как то, что делают в самой Америке.
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