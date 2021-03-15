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"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев

15 марта 2021, 05:10  •  191 • В мире
Американский комик и ведущий вечернего шоу Билл Мар заявил накануне в прямом эфире, что США проиграла войну, назвав американцев "глупенькими...". Во время своего выступления он неоднократно повторил, что "Китай сильнее и захватывает все господствующие позиции".
США проиграли Китаю, который завоёвывает и захватывает все ведущие позиции на мировой арене. Об этом заявил американский комик и ведущий вечернего шоу Билл Мар в эфире своего шоу "Реальное время с Биллом Маром" на канале Telegram/PereveliOzvuchil.
Он назвал американцев "глупенькими..." и отметил, что "Америка может проиграть или уже проиграла Китаю битву за 21 век". Он назвал причины, по которым это произошло – соревнование в политкорректности и "неумении половчее дать отпор рептилоидам".
Комик назвал не сколько важных факторов, которые отличают современный Китай от Америки, среди которых распространение коронавирусной инфекции. По словам Мара, пока граждане США сидят в домах, пережидая пандемию, китайцы закатывают вечеринки в бассейнах.
Telegram/Реальное время с Биллом Маром

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