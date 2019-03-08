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08 марта 2019, 06:54 • 129 • Политика
Президент Чехии Милош Земан назвал инцидент с российским дипломатом "глупой провокацией". Он посетовал, что это может надолго испортить отношения между странами.
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации. Он назвал это «глупой провокацией».
Свою точку зрения он высказал в эфире TVBarrandov.
Земан сообщил, что в столице его государства было запланировано заседание межправительственной комиссии. Они имело «немалое значение» для развития международных экономических отношений .
Он обеспокоен, что о инцидент может нарушить отношения с российским государством на долгое время.
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