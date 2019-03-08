Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как и...
Квир-теология и подпольная борьба латинксов: Fox News о безумии, которому учат в...
Автор дубля в ворота «Краснодара» номинирован на звание игрока недели в Лиге Евр...
Как приучить чиновников не тратить бесконтрольно деньги? (Руслан Осташко)
Главная / Политика

08 марта 2019, 06:54  •  129 • Политика
Президент Чехии Милош Земан назвал инцидент с российским дипломатом "глупой провокацией". Он посетовал, что это может надолго испортить отношения между странами.
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации. Он назвал это «глупой провокацией».
Свою точку зрения он высказал в эфире TVBarrandov.
Земан сообщил, что в столице его государства было запланировано заседание межправительственной комиссии. Они имело «немалое значение» для развития международных экономических отношений .
Он обеспокоен, что о инцидент может нарушить отношения с российским государством на долгое время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 21:09
Что выберет Эрдоган: С-400 или F-35?
08 марта 2019, 03:39
Посла РФ вызвали в МИД Словакии после комментария на статью о "врагах России"
07 марта 2019, 21:09
Тренажер, массажер и ухажер: Путин дал советы девушкам-полицейским по сохранению фигуры - видео
Загрузка...
07 марта 2019, 14:39
"Это уже предел": Зеленского заподозрили в отмывании денег
08 марта 2019, 06:54
Медведев упрекнул Лукашенко в том, что тот до сих пор не признает Крым российским
08 марта 2019, 06:54
"Глупая провокация": Земан посетовал, что история с дипломатом РФ в Чехии может надолго испортить отношения
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 03:39
Посла РФ вызвали в МИД Словакии после комментария на статью о "врагах России&quo...
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 01:54
Бесплатный хлеб и визовый режим с Россией: Что обещают своим избирателям кандидаты в ...
08 марта 2019, 01:54
Отставить шуточки! «Армату» вооружили... унитазом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким наблюдателям на выборы
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.