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"Глуп как пробка": Трамп не удержался от злобного твита про Тиллерсона

08 декабря 2018, 04:39  •  98 • В мире
Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент Дональд Трамп обменялись колкостями на грани оскорбления. Сначала Тиллерсон назвал президента волюнтаристом. Трамп, решив не оставаться в долгу, заявил, что бывший глава Госдепа "чертовски ленив".
Бывший глава Госдепартамента выступил с критикой действующего президента США. По словам Рекса Тиллерсона, нередко он получал от главы государства распоряжения, которые вступали в противоречие с законами и существующими соглашениями.
Трамп отличается волюнтаризмом и отсутствием дисциплины, а доверяет он только собственным инстинктам, никогда не вдается в детали и совершенно не любит читать, отметил Тиллерсон.
При этом у него с Трампом никогда не было "общей системы ценностей", что впоследствии и стало причиной его отставки, заявил экс-госсекретарь во время выступления в Хьюстоне (штат Техас).
"Когда президент говорил "вот что я хочу сделать и вот каким образом", мне приходилось отвечать ему: "Господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но вы не можете сделать это таким образом. Это нарушает закон, это нарушает соглашения", - цитирует слова Тиллерсона ТАСС.
Дональд Трамп не упустил возможности и ответил на неприятные высказывания Тиллерсона в своем микроблоге в Twitter. Отметив отменную работу нынешнего главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео, Трамп заявил, что рад был избавиться от Тиллерсона, поскольку тот был "чертовски ленив".
"Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был чертовски ленив. Теперь игра пошла совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!" - написал Трамп.
Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2018 г.

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