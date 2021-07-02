"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"

Британское издание Daily Star опубликовало статью, автор которой называет последнюю разработку русских военных "глубоководным чудищем". Путин, по его словам, снова "играет мускулами", но Россия, как и сто лет назад, "стреляет по-дикому".

После провокации, устроенной британским эсминцем, когда русские "поиграли мышцами", обстреляв судно, англичане более пристально взглянули на военные возможности России. И пришли в ужас: автор бульварной газеты Daily Star Джеймс Мур рассказал читателям о новой русской подводной лодке "Белгород". Это "глубоководное чудище" имеет длину 180 метров и буквально напичкано современнейшей военной техникой, пишет журналист.

В частности, субмарина оснащена роботизированными манипуляторами для перерезания подводных кабелей, а также имеет на борту смертоносные ядерные торпеды "Посейдон". При этом, напоминает автор, режим Владимира Путина уже не раз обвиняли в разработке смертоносного оружия - от энергетических лучей до боевых роботов.

Джеймс Мур перечисляет все самые громкие и известные разработки русских в военной сфере, в том числе весьма экзотические - например, пистолет-помаду для женщин-разведчиков. Но добавляет, что русские по-прежнему, как и сто лет назад, "стреляют по-дикому", а большая часть этого дорогостоящего вооружения осталась невостребованной.