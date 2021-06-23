"Глубокое недоумение": Захарова оценила санкции против Белоруссии и угрозы США на кибератаки

Мария Захарова отреагировала на санкции ЕС и США против Белоруссии и угрозы по вопросу кибератак.

Россия даст соразмерный ответ на новый пакет санкций против Белоруссии, в который также были включены лица с гражданством России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, санкции ЕС против Белоруссии являются "есовским уродством", написала дипломат в своём Telegram-канале. Она назвала санкции ЕС против Белоруссии "беззаконием и вмешательством во внутренние дела".

Что касается включения в санкционные списки лиц с российским гражданством, причём под совершенно одиозным и неподдающимся здравому объяснению предлогом, то данный шаг, как и прежде, не останется без соразмерного ответа,

- отметила Захарова.

Под санкции ЕС, а также США, Великобритании и Канады попали 78 лиц и предприятия Белоруссии.

Также Захарова прокомментировала заявление Джен Псаки о праве США на ответ без предупреждения в случае кибератак из России. Захарова отметила, что такие заявления вызывают "глубокое удивление" как противоречащие договоренностям на саммите Путина и Байдена.

А сейчас мы вдруг услышали подобные, как будто вновь оторванные от реальности, высказывания. Просто приходится гадать: неужели Штаты отыгрывают назад договорённости прошлой недели, достигнутые на таком высоком уровне,

- цитирует ТАСС слова представителя МИД России.