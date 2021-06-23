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"Глубокое недоумение": Захарова оценила санкции против Белоруссии и угрозы США на кибератаки
23 июня 2021, 21:45 • 39 • Политика
Мария Захарова отреагировала на санкции ЕС и США против Белоруссии и угрозы по вопросу кибератак.
Россия даст соразмерный ответ на новый пакет санкций против Белоруссии, в который также были включены лица с гражданством России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, санкции ЕС против Белоруссии являются "есовским уродством", написала дипломат в своём Telegram-канале. Она назвала санкции ЕС против Белоруссии "беззаконием и вмешательством во внутренние дела".
- отметила Захарова.
Под санкции ЕС, а также США, Великобритании и Канады попали 78 лиц и предприятия Белоруссии.
Также Захарова прокомментировала заявление Джен Псаки о праве США на ответ без предупреждения в случае кибератак из России. Захарова отметила, что такие заявления вызывают "глубокое удивление" как противоречащие договоренностям на саммите Путина и Байдена.
- цитирует ТАСС слова представителя МИД России.
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