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"Глубокое недоумение": Захарова оценила санкции против Белоруссии и угрозы США на кибератаки

23 июня 2021, 21:45  •  39 • Политика
Мария Захарова отреагировала на санкции ЕС и США против Белоруссии и угрозы по вопросу кибератак.
Россия даст соразмерный ответ на новый пакет санкций против Белоруссии, в который также были включены лица с гражданством России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, санкции ЕС против Белоруссии являются "есовским уродством", написала дипломат в своём Telegram-канале. Она назвала санкции ЕС против Белоруссии "беззаконием и вмешательством во внутренние дела".
Что касается включения в санкционные списки лиц с российским гражданством, причём под совершенно одиозным и неподдающимся здравому объяснению предлогом, то данный шаг, как и прежде, не останется без соразмерного ответа,
- отметила Захарова.
Под санкции ЕС, а также США, Великобритании и Канады попали 78 лиц и предприятия Белоруссии.
Также Захарова прокомментировала заявление Джен Псаки о праве США на ответ без предупреждения в случае кибератак из России. Захарова отметила, что такие заявления вызывают "глубокое удивление" как противоречащие договоренностям на саммите Путина и Байдена.
А сейчас мы вдруг услышали подобные, как будто вновь оторванные от реальности, высказывания. Просто приходится гадать: неужели Штаты отыгрывают назад договорённости прошлой недели, достигнутые на таком высоком уровне,
- цитирует ТАСС слова представителя МИД России.

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