Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

"Глубоко разочарованы": В России заявили, что покупка "дочки" Rolls-Royce не угрожает Норвегии

24 марта 2021, 00:00  •  66 • Политика
В России заявили, что покупка норвежской "дочки" компании Rolls-Royce не несёт угрозы для Норвегии. В Трансмашхолдинге (ТМХ) заявили, что будут глубоко разочарованы, если сделку в итоге заблокируют.
Так представители российской компании прокомментировали планы правительства Норвегии заблокировать покупку местного завода по производству двигателей Bergen Engines, который входит в структуру британской Rolls-Royce.
В ТМХ подчеркнули, что сделка готовилась год и за этот период стороны тщательно проверили все аспекты соглашения.
В ходе подготовки сделки не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии, - сообщили ТАСС в пресс-службе Трансмашхолдинга.
Там подчеркнули, что заводом Bergen Engines интересовалось несколько компаний, однако российское предложение оказалось самым выгодным. Представитель ТМХ добавил, что предприятие готово искать компромисс вместе с властями Норвегии, чтобы вывести сделку из-под действия закона о безопасности.
Речь идёт о законе, который позволяет заблокировать сделку, если она предполагает передачу иностранной компании некоторых технологий. Ранее власти Норвегии заявили, что продажа Bergen Engines российской компании может усилить обороноспособность Москвы и ослабить Осло. Дело в том, что дочернее предприятие Rolls-Royce поставляет свою продукцию Вооружённым силам Норвегии. В случае его покупки стране придётся искать нового поставщика для военных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
23 марта 2021, 20:20
Европа собралась "усмирить" Эрдогана
23 марта 2021, 22:10
Карантин закончен. Путин выходит на работу - Песков
23 марта 2021, 22:10
Сатановский о конференциях НАТО: "Выбесили тупейшими попытками что-то сказать про Крым"
23 марта 2021, 22:10
США призвали вступить в союз с Россией против Китая
23 марта 2021, 22:10
"Байден взмахнёт слабой ручкой и…": НАТО высмеяли за позицию по "Северному потоку - 2"
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
21 марта 2021, 18:50
"Не останавливайтесь, Владимир Владимирович!": Путину дали подсказку о новом пополнении России
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
21 марта 2021, 14:15
Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.