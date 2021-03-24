"Глубоко разочарованы": В России заявили, что покупка "дочки" Rolls-Royce не угрожает Норвегии

В России заявили, что покупка норвежской "дочки" компании Rolls-Royce не несёт угрозы для Норвегии. В Трансмашхолдинге (ТМХ) заявили, что будут глубоко разочарованы, если сделку в итоге заблокируют.

Так представители российской компании прокомментировали планы правительства Норвегии заблокировать покупку местного завода по производству двигателей Bergen Engines, который входит в структуру британской Rolls-Royce.

В ТМХ подчеркнули, что сделка готовилась год и за этот период стороны тщательно проверили все аспекты соглашения.

В ходе подготовки сделки не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии, - сообщили ТАСС в пресс-службе Трансмашхолдинга.

Там подчеркнули, что заводом Bergen Engines интересовалось несколько компаний, однако российское предложение оказалось самым выгодным. Представитель ТМХ добавил, что предприятие готово искать компромисс вместе с властями Норвегии, чтобы вывести сделку из-под действия закона о безопасности.

Речь идёт о законе, который позволяет заблокировать сделку, если она предполагает передачу иностранной компании некоторых технологий. Ранее власти Норвегии заявили, что продажа Bergen Engines российской компании может усилить обороноспособность Москвы и ослабить Осло. Дело в том, что дочернее предприятие Rolls-Royce поставляет свою продукцию Вооружённым силам Норвегии. В случае его покупки стране придётся искать нового поставщика для военных.