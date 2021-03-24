|
"Глубоко разочарованы": В России заявили, что покупка "дочки" Rolls-Royce не угрожает Норвегии
24 марта 2021, 00:00 • 66 • Политика
В России заявили, что покупка норвежской "дочки" компании Rolls-Royce не несёт угрозы для Норвегии. В Трансмашхолдинге (ТМХ) заявили, что будут глубоко разочарованы, если сделку в итоге заблокируют.
Так представители российской компании прокомментировали планы правительства Норвегии заблокировать покупку местного завода по производству двигателей Bergen Engines, который входит в структуру британской Rolls-Royce.
В ТМХ подчеркнули, что сделка готовилась год и за этот период стороны тщательно проверили все аспекты соглашения.
Там подчеркнули, что заводом Bergen Engines интересовалось несколько компаний, однако российское предложение оказалось самым выгодным. Представитель ТМХ добавил, что предприятие готово искать компромисс вместе с властями Норвегии, чтобы вывести сделку из-под действия закона о безопасности.
Речь идёт о законе, который позволяет заблокировать сделку, если она предполагает передачу иностранной компании некоторых технологий. Ранее власти Норвегии заявили, что продажа Bergen Engines российской компании может усилить обороноспособность Москвы и ослабить Осло. Дело в том, что дочернее предприятие Rolls-Royce поставляет свою продукцию Вооружённым силам Норвегии. В случае его покупки стране придётся искать нового поставщика для военных.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2021, 08:20
|
21 марта 2021, 18:50
|
20 марта 2021, 11:40
|
21 марта 2021, 01:25
|
18 марта 2021, 01:00
|
22 марта 2021, 13:10
|
21 марта 2021, 14:15