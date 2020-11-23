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"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 01:05 • 104 • Политика
Русские патриоты, объединившиеся под эгидой созданного сегодня Общества "Царьград", сделали заявление о целях, убеждениях и задачах своего движения. В том числе Общество "Царьград" будет отстаивать русские традиции, заставив "глубинное государство" в США, добирающееся и до наших людей, паковать вещи.
В Москве начался съезд Общества "Двуглавый Орёл", возглавляемого учредителем телеканала Царьград Константином Малофеевым. Главным событием стало заявление о создании нового общественного движения на основе "Двуглавого Орла" - Общества "Царьград", которое объединило русские православные организации. "Царьград", таким образом, стал крупнейшей структурой, отстаивающей интересы русских и сохраняющей тысячелетнюю историю России. О целях вновь созданного Общества учредитель "Первого русского" Константин Малофеев говорил в своей речи.
Малофеев напомнил о важнейшем событии, произошедшем между двумя съездами Общества. Это принятие поправок в Конституцию России.
"В Конституции впервые прозвучали очень важные для нас вещи. В Основном законе страны появилось слово "Бог". В Конституции появился русский государствообразующий народ. В Конституции появились семья и тысячелетнее российское государство", - напомнил Малофеев, подчеркнув, что о важности поправок члены Общества говорили и в своём Манифесте (полный текст доступен на сайте Общества).
Вновь созданное Общество "Царьград" объединило русские православные организации. Фото: Царьград.
Принятый Манифест содержит убеждения и задачи, он лучшим образом отражает основные цели и задачи как "Двуглавого Орла", так и созданного нового общественного движения "Царьград". Как подчеркнул Малофеев, убеждения можно утвердить одной известнейшей короткой фразой великого русского полководца Александра Васильевича Суворова: "Мы русские - с нами Бог". Напомним, через два дня наступит значимая дата - 290-летие со дня рождения генералиссимуса.
В Америке или, например, во Франции так называемым глубинным государством является масонство, напомнил Малофеев. Масоны во время французской и американской революций учредили Соединённые Штаты Америки, Французскую Республику.
"Поэтому масонство в этих государствах - это вовсе не тайная организация. Это надгосударственная организация. Они учредили республику, а не наоборот. Сначала были масоны, а потом случились две революции, - отметил Малофеев, переходя и к нашим реалиям. - В Советском Союзе такой надгосударственной организацией была КПСС. Организация существовала над государством. Нельзя было в Советском Союзе судиться с КПСС. Не было такого права субъектности. Потому что КПСС, Коммунистическая партия, была выше самого государства. Наше современное российское государство было учреждено в 1993 году - с подписанием Конституции, принятой в декабре. Принявшие эту Конституцию - либералы, демократы, ставшие авторами в 1993 году, безусловно, считают себя учредителями современной Российской Федерации. И отчасти это так. Но, с другой стороны, не благодаря им, а вопреки тому, что они хотели сделать с Россией в 1990-е годы, сейчас наша страна на международной арене и во внутренней политике являет собой настоящую наследницу Российской Империи прошлого".
Общество "Царьград" намерено отстаивать глубинные традиции России - основы нашего государства, сопротивляясь тому самому "глубинному государству" на Западе.
"Свои глубинные традиции, свой Третий Рим, Святую Русь мы и должны сохранить, - подчеркнул Константин Малофеев. - В этом призвание нашего Общества".
В деталях о целях и задачах Общества "Царьград" мы писали чуть раньше.
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